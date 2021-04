김근식 "文 대통령 '5인 만찬' 사과 그리 어렵나…국민 분통 터져"

[아시아경제 김초영 기자] 정부가 문재인 대통령과 퇴임 참모 간 5인 만찬은 방역수칙 위반사항이 아니라고 판단한 가운데, 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 "미안하다고 깔끔히 인정하기가 그렇게 어려운가"라고 일침을 가했다.

김 교수는 28일 자신의 페이스북에 "큰 죄를 지은 것도 아니고 실수로 잘못한 것이니 국민 앞에서 쿨하게 미안하다고 하면 오히려 국민들이 나서서 이해해줄 것"이라며 "국민들은 대통령의 잘못을 비난하는 게 아니다. 잘못을 인정 않는 고집에 분통이 터지는 것"이라고 지적했다.

김 교수는 "퇴임 후 사저부지 매입도 마찬가지"라며 "경호와 보안을 위해 불가피하게 농지를 구입할 수밖에 없고 그러다 보니 영농계획서를 제출해야 하고 대통령님 스스로 영농경력을 11년이라고 써야 하는 자괴감이 들었다고 솔직히 인정하고 이해를 구하면 어느 국민이 욕을 하겠는가"라고 덧붙였다.

그는 "이번도 고생한 참모들 송별 만찬을 한 것인데 실수로 방역수칙을 위반하게 되어 '생각이 짧았다' '미안하다'고 솔직히 인정하고 사과하면 그냥 넘어갈 일"이라며 "떠나는 참모들 위로하는 송별 만찬이었고 대통령이 직접 술잔을 건넸다고 청와대가 미담처럼 설명해놓고, 이제 와서 문제 되니까 국정운영에 관해 조언을 듣는 공적 자리라고 하는가"라고 꼬집었다.

그러면서 "마포구에서 5인 이상 '턱스크' 모임을 한 김어준 씨도 업무상 회의였다고 끝까지 잡아떼더니, 대통령의 5인 이상 술자리 식사도 공무상 행위라고 청와대가 끝까지 잡아떼는가"라며 "지금이라도 대통령께서 직접 나서서 잘못했다고 인정하시라"고 촉구했다.

