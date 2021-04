삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 5,252,092 전일가 82,100 2021.04.29 09:40 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 1분기 영업익 9조3800억원…가전·모바일 날고 반도체 주춤(상보)[속보]삼성전자 1분기 영업익 반도체 3조7500억원…소비자가전 1조1200억원[갤럭시북프로 언팩]'11mm' 초슬림 노트북…갤럭시 생태계 확장(종합) close 1분기 실적 발표

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr