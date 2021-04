오리온 그룹, 제주도 내 지역사회공헌기금 5억 원 기탁

[아시아경제 이승진 기자] 오리온 그룹은 제주지역 상생과 발전을 위해 제주도 내 기관 및 단체에 5억 원을 기탁했다고 29일 밝혔다. 오리온홀딩스와 제주특별자치도의 상생 협약을 바탕으로 이뤄진 이번 기탁은 구좌읍, 성산읍, 곶자왈공유화재단, 제주대학교, 한라대학교, 제주학회, 한국예술문화단체총연합회, 예향원, 제주테크노파크 등 총 9곳에 전달됐다.

오리온 그룹은 제주사회복지공동모금회를 통해 구좌읍 1억 1000만원, 성산읍 1억 원을 각각 기탁했다. 기탁금은 구좌·성산 지역 내 노인 복지 및 장학금 등으로 사용될 계획이다. 특히 제주용암수 공장이 위치한 구좌읍 지역은 오리온이 제주용암수 사업을 시작하기 이전인 지난 2018년부터 구좌읍 ‘구좌사랑 희망드림사업’에 3년간 3억원의 지원을 약속해 이행해왔다. 올해는 약속된 이행 기간이 이미 경과했음에도 주민들의 복지향상을 위해 추가 지원이 이뤄졌다.

곶자왈공유화재단에는 제주의 청정 환경 보호를 위해 곶자왈 공유화 기금 1억 원을 기탁했다. 기금은 전액 사유지 곶자왈 매입에 사용될 예정이다. 곶자왈은 현무암질 용암류의 암괴들이 불규칙하게 널려있는 지대에 형성된 숲으로 보존가치가 높은 동?식물이 공존한다. 곶자왈공유화재단은 제주의 환경 자산인 곶자왈을 보존하기 위해 곶자왈 공유화 운동, 곶자왈에 대한 조사 및 지속 가능한 보전 방법의 연구 등에도 힘쓰고 있다.

지역사회 발전 및 인재육성 장학금도 마련했다. 오리온제주용암수는 제주대학교, 한라대학교와 업무협약을 각각 맺고 산학협력 연계 교육과정인 링크플러스 사업단 캡스톤 디자인을 지원한다. 제주도 내 문화?예술?학술의 진흥과 용암해수산업단지 활성화를 위한 기금을 전달됐으며, 한림읍 아동복지시설 예향원에는 아이들의 주거환경 개선 공사를 위한 기금도 전달했다.

오리온홀딩스는 지난해 5월 제주특별자치도와 지역경제 발전과 용암해수산업단지 활성화를 위한 상생 협약을 체결한 바 있다. ▲제주용암해수를 활용한 제품 판매 이익의 20%를 별도 기금으로 적립해 제주도 환원 ▲제주지역 인력 우선 고용 ▲제주도 내 투자 확대 ▲제주 청정 이미지의 해외 홍보 ▲제주 지역특산품의 해외 판로 개척에 대한 적극 협력 등이 주요 골자다. 이 중 사회공헌 기금은 환경보호를 위한 지원과 사회 복지 분야, 제주바다 생태보전 활동, 지역인재 육성 장학금 및 문화?예술?학술의 진흥 등을 위해 사용하기로 약속했다.

