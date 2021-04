SSG닷컴, 쓱라이브서 ‘조르지오 아르마니 뷰티’ 신상 쿠션 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 29일 쓱라이브에서 조르지오 아르마니 뷰티에서 출시한 ‘NEW 아르마니 투 고 쿠션’을 신세계백화점과 함께 전세계 최초로 공개한다고 밝혔다.

NEW 아르마니 투 고 쿠션은 조르지오 아르마니 뷰티만의 파운데이션 기술이 적용돼 지속적인 수분 공급은 물론 자연스러운 메이크업을 완성시켜 주는 점이 특징이다. 특히 지난 2017년 첫 출시 이후 4년 만에 새롭게 달라진 패키지 디자인으로 유니크한 감성을 자랑한다.

SSG닷컴은 방송 시작 시간인 29일 오후 8시부터 다음날인 30일 오후 8시까지 24시간 동안 NEW 아르마니 투 고 쿠션을 비롯한 조르지오 아르마니 뷰티 신상품 9종을 10% 할인한 특가에 선보인다.

라이브방송을 1분 이상 시청한 고객 전원에게 방송 당일 23시 59분까지 사용 가능한 10% 할인 쿠폰을 제공하며, 구매 고객 1000명 한정으로 페이스 메이크업 5ml+기프트팩 세트도 선착순 증정한다. 방송 시간 동안 구매 금액이 가장 높은 고객 50명에게 12만원 상당의 크레마 네라 스킨케어 샘플 4종을 추가로 증정하며, 20만원 이상 구매한 고객 선착순 30명에게는 조르지오 아르마니 로고가 부착돼 있는 코스메틱 백을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “방송 시간에만 제공하는 혜택과 단독 상품 구성, 사은품 혜택들로 이번 라이브방송을 준비했다’며 “향후에도 영 앤 리치로 불리는 젊은 소비층이 선호하는 프리미엄 뷰티 브랜드를 다수 선보여 ‘명품 뷰티는 쓱닷컴’이라는 이미지를 굳힐 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr