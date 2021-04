무협, '하이난 투자·면세업 진출 설명회' 온라인 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 '하이난 투자 및 면세업 진출 설명회'를 온라인으로 개최했다고 29일 밝혔다.

전날 중국 하이난성 하이요우면세점(HTDF), 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)와 공동으로 개최한 이번 설명회는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 세계 최대 규모의 면세지역으로 급성장한 하이난성으로의 우리 기업 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

무역협회에 따르면 코로나19 발생 이후 해외여행을 가지 못하는 중국 여행객들이 하이난 지역으로 집중되는 상황에서 중국 정부의 하이난 면세사업 우호정책 등과 맞물려 하이난의 면세 소비가 큰 폭으로 증가하고 있다. 특히 최근 중국에서 코로나19가 안정세를 보이며 하이난을 방문하는 중국 부유층들의 대규모 보복소비가 이어지고 있다.

하이난은 중국 최남단에 위치한 중국의 대표적인 휴양지로 지난해 코로나19 확산으로 경제가 급격히 침체되자 중국 정부는 내수 소비를 진작하고 관광업을 살리기 위해 하이난 방문 내국인의 1인당 면세품 구매 한도를 3만 위안(한화 약 514만원)에서 10만 위안(약 1713만원)으로 확대했다. 단일품목 면세한도 8000위안(약 137만원)도 없앴다. 또 하이난을 방문한 중국 내국인이 본토로 복귀한 후에도 180일간 온라인으로 면세품을 구매할 수 있도록 했다.

그 결과 하이난 지역 내국인 면세점의 2020년 매출액은 327억 위안으로 전년 대비 127% 급증했으며 올해 1~2월에도 전년 동기대비 359% 증가한 매출액 84억9000만 위안을 기록했다. 올해 하이난 지역의 면세 관련 일일 평균 매출액은 2800만 달러(약 312억5000만원)에 이른다.

조학희 무역협회 국제사업본부장은 "하이난은 섬 전체가 면세구역으로 지정돼 중국인과 해외 관광객들을 위한 거대한 쇼핑 허브가 될 것"이라며 "협회는 우리 기업들이 중국 면세시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 관련 정보를 제공하고 중국 면세업계와의 입점 상담도 주선하겠다"고 말했다.

