[특징주]화이자 관련주 우리바이오 강세

[아시아경제 박소연 기자] 우리바이오 우리바이오 082850 | 코스닥 증권정보 현재가 6,480 전일대비 1,490 등락률 +29.86% 거래량 21,855,718 전일가 4,990 2021.04.26 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸죠? 글로벌 제약사와 항체개발!! 황제 株 뒤집힌다!!당장 내일입니다! 러시아 백신, 국내도입 임박! 주목해야 할 핵심 株국내치료제! 임상소식!! ‘동물치료’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!! close 가 장초반 강세다.

26일 오전 10시24분 기준 코스닥 시장에서 전 거래일 보다 1490원(29.86%) 오른 6480원에 거래되고 있다.

우리바이오는 화이자 관련주로 꼽힌다. 우리바이오의 이숭례 대표이사가 1982년 한국 화이자 제약에 입사, 신약개발팀장, 마케팅 이사 등을 역임한 것으로 알려졌다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr