힐튼 가든 인 서울 강남, 올 여름 오픈

힐튼, 국내 최초 '힐튼 가든 인' 위탁경영계약 체결

[아시아경제 김유리 기자] 힐튼은 8일 준 타워(JOON TOWER)와 '힐튼 가든 인 서울 강남'의 위탁경영계약을 체결했다고 밝혔다. 힐튼 산하에서 경영하는 힐튼 가든 인 서울 강남은 국내에서 처음 선보이는 4성급 힐튼 가든 인 브랜드로 올 여름 오픈 예정이다.

가이 필립스 힐튼 아시아·호주 사업개발 담당 수석부사장은 "당사는 준 타워와의 협력을 계기로 힐튼 가든 인 서울 강남의 오픈을 통해 한국에 새로운 힐튼 브랜드를 알릴 수 있게 돼 기대가 크다"고 말했다.

2019년 한국의 해외 방문객은 약 1750만명이었다. 그는 "해외에서 한국 문화에 대한 관심이 높아지면서 한국 여행업은 지속적인 성장세를 보이고 있다"며 "코로나19 사태가 완화되면 한국은 성장 잠재력이 풍부한 여행지로 다시 부상할 것"이라고 덧붙였다.

힐튼 가든 인 서울 강남은 양재역과 강남역 사이에 위치했다. 객실 208개와 풀 서비스 레스토랑, 바, 회의 시설, 야외 루프탑 수영장, 피트니스 센터 등이 조성된다. 이밖에 스낵, 음료, 셀프 서비스 커피가 24시간 제공되는 더 샵(The Shop) 등 각종 편의시설도 다양하게 구비된다.

힐튼 가든 인 서울 강남의 소유주인 준 타워 단우준 사장은 "힐튼과 신뢰를 바탕으로 파트너십을 지속해 올 여름 호텔의 성공적인 오픈으로 이용객을 만족시킬 것"이라고 말했다.

티모시 소퍼 힐튼 한국·일본·마이크로네시아 지역 부사장은 "한국 시장에서 자사의 네 번째 브랜드인 힐튼 가든 인을 선보일 수 있게 돼 기쁘다"며 "내년에 오픈하는 더블트리 바이 힐튼 판교를 비롯해 힐튼, 콘래드 등 기존 브랜드 포트폴리오의 강점을 강화하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

힐튼 가든 인 서울 강남에서는 힐튼 아너스 멤버십 혜택을 누릴 수 있다. 힐튼 아너스는 18개 힐튼 호텔 브랜드가 참여하는 로열티 프로그램으로 가입 회원들은 숙박 시 적립되는 포인트를 결제 수단으로 활용할 수 있다. 회원 대상으로만 적용되는 할인 프로모션, 무료 와이파이, 힐튼 아너스 모바일 앱 사용 등 혜택을 누릴 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr