요기요, 지구의 날 맞아 친환경 캠페인 진행

올바른 플라스틱 분리 배출과 재활용 중요성 강조

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달 애플리케이션(앱) 요기요에서 오는 22일 '지구의 날'을 맞아 '청정 리사이클' 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다.

이 캠페인은 올바른 재활용품의 분리배출과 자원 재활용의 중요성에 대해 널리 알리기 위해 기획됐다. 하이트진로와 글로벌 재활용 컨설팅 전문기업 테라사이클이 함께하며 캠페인을 통해 회수된 플라스틱은 '업사이클링굿즈'로 제작돼 소비자들에게 다시 선물할 계획이다.

본격적인 캠페인 시작에 앞서 오는 12일부터 소비자 참여를 독려하기 위한 사전 이벤트도 실시한다. '친환경 지수 테스트'에 참여한 고객을 대상으로 소정의 경품이 주어질 예정이다. 본 캠페인은 22일 요기요 앱 내 이벤트 배너를 통해 진행된다. 7월 초까지 총 3회에 걸쳐 회차별로 1000명씩 총 3000명을 대상으로 모집할 계획이다.

참여자로 선정되면 기재한 주소로 배송된 박스에 배달용기나 페트병, 캔 등을 분리 배출한 후 박스 내 QR코드를 이용해 회수 신청을 하면 된다. 참여자 전원에게는 하이트진로와 요기요가 함께 준비한 캠페인 굿즈를 증정할 예정이다. 또 캠페인 회차별로 가장 많은 양의 플라스틱을 올바른 방법으로 분리 배출한 총 3명의 수거왕(청정왕)에게는 스페셜 선물이 증정된다.

박지혜 딜리버리히어로코리아 커뮤니케이션실 실장은 "요기요의 청정 리사이클 캠페인은 자원순환 문화가 정착되길 바라는 마음에서 기획됐다"면서 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 친환경 활동은 물론 모두가 함께 동참해 문화가 될 수 있도록 다양한 활동 등을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

