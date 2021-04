CU, 대파·깻잎 등 신규 채소 6종…이달 20% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 8일 대파, 깻잎, 모듬쌈, 매운고추, 오이맛고추 등 신규 채소 6종을 도입하고 오는 30일까지 20% 할인된 가격으로 판매한다고 밝혔다.

해당 상품들은 대형마트 대비 최대 55%까지 저렴하다. CU의 대파 가격은 10g당 40원으로 대형마트의 절반 이하 수준이다. 상시 판매 가격인 2500원과 비교해도 40% 이상 낮다. 매운고추와 오이맛고추는 각각 40%, 25% 저렴하고 깻잎 가격도 1속에 320원으로 대형마트보다 약 36% 낮다.

CU는 기존 4단계의 유통 구조를 농가→협력사→점포로 축소해 중간 마진을 낮췄다. 또한 최상의 상품을 선보이기 위해 전국 농협 중 최우수 채소류 전문 유통 채널인 만인산농협 산지유통센터와 손잡았다.

BGF리테일 관계자는 “편의점에서 취급하는 채소가 대형마트 수준으로 다양화되고 합리적인 가격으로 소비자들의 알뜰 구매를 도우며 최근 관련 매출이 크게 오르고 있다”며 “고객의 소비 패턴이 변화함에 따라 편의점은 다양한 상품을 출시하며 고객 편의를 높이는 중”이라고 말했다.

