'김해율하 더스카이시티' 1순위 청약 성공적 마감…1만5천명 몰려

[아시아경제 임온유 기자] 두산건설·코오롱글로벌 컨소시엄이 분양하는 경남 김해 신문동 ‘김해율하 더스카이시티 제니스&프라우’가 2016년 이후 지역 내 가장 많은 청약통장을 쓸어 담으며 1순위 청약접수를 마쳤다.

7일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 1순위 청약접수가 진행된 김해율하 더스카이시티 제니스&프라우(709가구 모집)에 총 1만5590명이 신청했다. 평균 22.0대 1의 경쟁률이다. 특히 전 주택형이 1순위 당해지역에서 마감됐다. 이는 2016년 대림산업과 삼호가 김해 장유1동에 분양한 ‘e편한세상 장유2차(1순위 평균 46.3대 1)’ 이후 가장 높은 청약경쟁률이다. 또 2016년 이후 가장 많은 청약통장을 쓸어 담았다. 지난해 7월 분양된 ‘김해푸르지오 하이엔드(8418명)’보다 약 두 배가량 많다.

가장 치열한 경쟁률을 기록한 주택형은 펜트하우스인 135㎡(전용면적)로 단 4가구 모집에 1순위에서만 172명이 몰려 43.0대 1의 경쟁률을 기록했다. 최상층에 위치한 이 주택형은 거실과 침실2·3 방면 2곳에 광폭테라스를 설치했다. 테라스를 정원이나 카페테리아 등으로 꾸며 가족만을 위한 전용공간으로 활용할 수 있는 만큼 예비청약자들에게 많은 관심을 받았던 것으로 보여진다.

이 단지의 최대 장점은 ‘저렴한 분양가’와 ‘굵직한 교통 호재’가 꼽힌다. 김해율하 더스카이시티 프라우&제니스는 최근 김해에서 신규 공급된 아파트들보다 저렴한 가격에 분양가로 책정됐다. 이 아파트의 분양가는 평균 3.3㎡당 1078만원이다. 주변 신축아파트가 3.3㎡당 1400만~1600만원선에 거래된다는 점을 감안하면 저렴하다. 게다가, 중도금 60% 무이자혜택까지 제공되므로 사실상 분양가 인하효과까지 기대할 수 있다.

이 아파트는 내년에 개통 예정인 ‘부전~마산복선전철 장유역’의 수혜도 예상된다. 이 역사를 이용하면 창원역까지 이동시간이 27분, 부전역까지 30분 정도 소요될 전망이다. 사실상 부산·창원 생활권에 편입되는 셈이다.

당첨자는 오는 13일에 발표하며 15일부터 24일까지 진행된다. 또 26일부터 내달 2일까지 정당계약을 진행한다. 입주는 2025년 2월 예정이다. 견본주택은 김해 부원동 188 일대(김해시청 맞은편)에 마련됐으며 사이버모델하우스도 함께 운영하고 있다.

