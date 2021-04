"미얀마는 킬링필드" 구급대원에게도 총 쏘는 군경...시신 수습만 1시간

[아시아경제 김소영 기자] 구급대원에게도 향하는 미얀마 군경의 무차별적인 총격에 도로 위 시신을 수습하는데 한 시간 가량의 시간이 걸린 것으로 전해졌다. 일각에서는 이를 두고 현재 미얀마의 상황은 사실상 '킬링필드'가 아니냐는 지적도 나온다. 킬링필드(The Killing Fields)는 1975년에서 1979년 사이, 캄보디아를 공산화한 후 반대 세력을 대규모로 학살한 사건이다.

6일 현지 매체에 따르면 지난 4일 잠 미얀마 제2도시 만달레이에서 남편이 몰던 오토바이 뒷자리에 앉은 19세 여성 텟 텟 윈이 군경의 총에 맞아 숨졌다.

오후 9시 일을 마치고 귀가하던 부부는 군부가 정한 통행금지 시간인 오후 8시를 넘겼고 교차로를 지나는 이들에게 군인들은 부부에게 정지를 명령했다.

그러나 남편은 그대로 오토바이를 몰고 지나갔고 이때 한 군경이 쏜 총 한 발이 남편의 복부를 통과해 뒤에 앉아있던 텟 텟 윈까지 타격했다.

총을 맞은 남편은 인근의 병원을 찾았지만 아내는 그 과정에서 도로 위에 떨어졌다. 구급대원은 텟 텟 윈의 사망원인에 대해 총상으로 인한 것인지 오토바이에서 떨어지며 머리를 심하게 다쳤기 때문인지는 아직 불명확하다고 전했다.

이와 관련해 현지 매체 '미얀마 나우'는 남편이 구급대원들과 다시 현장을 찾았지만 아내의 시신을 수습하기까지 한 시간이라는 시간이 걸렸다고 전했다.

군경이 구급대원에게도 총을 난사하고 있어 이 같은 일이 벌어졌으며 남편을 포함해 병원 관계자들이 시신을 수습하러 도로에 나가기에는 목숨이 위태로워질 수 있는 상황이었기 때문이다.

한 구급대원은 해당 매체에 "킬링필드(대량학살 현장) 같았다. 그녀를 구할 수 없었고, 시신을 수습하는 것조차 너무 위험했다. 군경은 구급대원들이라고 신경을 쓰지 않고, 아무에게나 총을 쏜다"고 분통을 터뜨렸다.

다른 현지 매체 '이라와디'도 구급대원들이 현장에 출동했을 때 군경이 그대로 있어 시신을 수습하기까지 어둠 속에 몸을 숨겨야 했다고 전했다.

