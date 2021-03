류근 시인, 20대 유권자 비하 논란에… "돌대가리들 비판한 것"

[아시아경제 권서영 기자] 친여 성향의 시인 류근(56)씨가 20대 청년층 유권자를 비하했다는 논란에 대해 "유권자 비하가 아니라 돌대가리들을 비판한 것"이라고 해명했다.

류씨는 지난 28일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "20대 청년들의 오세훈 지지율이 60%라고 수구 언론들이 막 쌍나발을 불기 시작한다. 그런데 참 이상하지. 20대 청년이 그 시간에 전화기 붙들고 앉아서 오세훈 지지한다고 뭔가를 누르고 있다면 그 청년 얼마나 외로운 사람인가. 얼마나 외롭길래 여론조사 전화 자동 질문에라도 귀를 기울이며 응대를 하고 있었겠는가"라고 말했다.

이어 류씨는 이 글에서 "도대체 정상적 사고력을 가진 사람이라면 어찌 오세훈, 박형준 같은 추물들을 지지할 수 있겠는가. LH 공사 직원들의 오랜 부패 행태를 문재인 정부의 책임으로 단일화시키는 프레임에 속는 사람들은 어차피 공동체 발전에 도움이 안 된다"고 비판했다.

또한 류씨는 "이번 보궐선거는 수구 부패 언론과의 싸움이다. 이미 졌다고 힘빼는 공작질에 자꾸 속으면 결국 우리 후세들의 미래를 해치는 일이 되어버린다", "이미 전세가 역전됐다고 말하는 목소리는 꾹 숨긴 채 자꾸만 헛소리하는 기레기짓에 속으면 안 된다"고 주장했다.

류씨는 30일 이 글에 달린 "늘 그래왔듯 생활시 한 편일 뿐"이라는 한 누리꾼의 댓글에 "누가 유권자 비하라고 하나요? 저는 그냥 돌대가리들 비판을 하고 있긴 합니다"라고 답했다.

한편 류씨는 지난 대선 당시 동료 문인들과 문재인 대통령 지지 선언에 나선 바 있으며, 조국 법무부 장관의 재임 시절 그를 옹호하는 글을 페이스북에 수차례 게시하기도 했다.

