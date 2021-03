[아시아경제 우수연 기자]미국 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 이달 일본과 한국을 차례로 방문할 것이라고 일본 교도통신이 4일 보도했다.

이날 교도통신은 복수의 일본 정부 관계자를 통해 블링컨 장관과 오스틴 장관이 오는 15일부터 방일 하는 것으로 양국 정부가 조율중이라고 밝혔다.

두 장관은 오는 17일까지 일본에 머물면서 외교·방위 담당 각료가 함께하는 미·일 안보협의위원회(2+2)에 참가할 것으로 알려졌다. 또 모테기 도시미쓰 외무상, 기시 노부오 방위상과 개별 회담을 열고 스가 요시히데 총리도 만날 것으로 보인다고 교도통신은 전했다.

그러면서 두 장관이 방일 후에 한국 방문도 검토하고 있다고 덧붙였다.

