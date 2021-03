안철수 "윤석열 사퇴에 대해 文 대통령 답해야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 4일 윤석열 검찰총장 사의표명과 관련해 문재인 대통령이 입장을 밝힐 것을 요구했다.

안 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "윤 총장 사퇴에 대해 문재인 대통령이 답해야 한다"며 "살아있는 권력에도 엄정하게 대해 달라는 대통령의 당부를 철석같이 믿고 실행하다가 이 지경에 이른 것 아니냐"고 비판했다.

안 대표는 "무엇이 두렵고. 무엇을 감추기 위해 검찰을 압살하고 사이비 수사기관만 만들려는 것이냐"며 "윤 총장 사퇴가 확정된다면, 이 정권의 기세도 오래 못 갈 것"이라고 말했다.

안 대표는 윤 총장의 사의표명과 관련해 "국민의 한 사람으로서 안타깝고 통탄을 금치 못 할 일"이라며 "윤 총장이 끝까지 검찰에 남아 싸워 주기를 바랬지만 이번 윤 총장의 결정은 정권의 부당함을 직접 국민을 상대로 호소하려는 것으로 이해한다"고 평가했다.

안 대표는 "진짜 싸움은 이제부터"라면서 "헌법정신과 법치주의를 지키려는 윤 총장님의 앞날을 국민과 함께 응원하겠다"고 말했다.

