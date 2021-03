서대문구, 동영상·블로그·카드뉴스 등 'SNS 콘텐츠' 공모

공모 주제 '서대문구에서 누리는 소소한 일상'과 '서대문구 매력 찾기'...매월 우수 후보작 가린 뒤 올 12월 최종 수상작 12편 선정

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 지역의 매력과 공감 스토리로 시민들과 소통하기 위해 올 11월30일까지 제2회 SNS 콘텐츠 공모전을 진행한다.

공모 주제는 ‘서대문구에서 누리는 소소한 일상’과 ‘서대문구 매력 찾기’며 동영상과 이미지(블로그, 카드뉴스, 웹툰)로 응모할 수 있다.

동영상 장르는 다큐, 드라마, 취재, 애니메이션 등으로 제한이 없다.

창작 콘텐츠를 자신의 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등)에 게시하는 방식으로 누구나 참여할 수 있다.

응모작은 공개 설정을 해야 하며 ‘#서대문구SNS콘텐츠공모전’이란 핵심어 표시(해시태그)를 달아야 한다.

또 서대문구 홈페이지 공지사항에서 신청서를 내려 받아 작품 설명과 링크 주소 등을 써넣은 뒤 샘플 파일(이미지 분야)과 함께 이메일(besthm01@sdm.go.kr)로 내야 한다.

응모작에 대한 심사 기준은 완성도, 창의성, 흥미성, 표현력 등이며, 매월 10여 편 이내의 ‘우수 후보작’을 선정해 해당 응모자에게 5만 원 상당의 상품권을 증정한다.

이어 올 12월에 ‘우수 후보작’ 중 ‘동영상’과 ‘이미지’ 부문에서 각각 최우수작 1점, 우수작 2점, 장려 3점씩 모두 12점을 선정해 구청장 명의의 상장과 상금(‘동영상’ 최우수 100만 원, ‘이미지’ 최우수 30만 원 등)을 수여한다.

서대문구는 수상작들을 구의 각종 SNS 홍보 채널과 블로그, 구청 및 동주민센터 디지털 디스플레이에도 표출하는 등 적극 활용할 계획이다.

문석진 구청장은 “이번 공모전을 통해 서대문구의 매력 있는 자연과 명소, 지역의 역사와 문화, 우수 정책 등이 SNS상에서 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.

응모 콘텐츠 형식과 규격 등 자세한 내용은 서대문구 홈페이지 공지사항(‘SNS’로 검색)에서 확인할 수 있다.

