전북서 아스트라제네카 백신 맞은 50대 2명 사망

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북지역에서 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 50대 2명이 사망했다.

하지만 현재까지 백신 접종과의 연관성은 아직 확인되지 않은 상태다.

4일 전북도에 따르면 전주지역 요양병원 입원자인 A(52)씨는 지난 2일 오전 9시 10분에, 부안군의 한 요양병원 입원자인 B(58)씨는 지난 3일 오전 11시에 각각 백신을 접종했다.

그러나 A씨는 4일 오전 1시 40분, B씨는 4일 오전 2시 15분께 숨졌다.

A씨는 심뇌혈관 질환이 있었으며, 지난해 6월 뇌출혈이 발병한 것으로 알려졌다.

B씨는 심근경색과 당뇨 등의 질환이 있었던 것으로 전해졌다.

보건당국 관계자는 “사망자 모두 백신 접종 후 이상 반응은 없었고 현재 백신 접종과의 연관성은 밝혀지지 않은 상태”라며 “백신과 연관성에 관한 것은 전문가 회의에서 나올 것이지만 추정 단계이나 백신 접종에 따른 직접적 연관 가능성은 낮아 보인다”고 말했다.

한편, 도 보건당국은 백신과 연관성을 파악하기 위해 이날 오후 감염병 전문가 4명과 회의를 할 예정이다.

