페라리 국내 공식 수입 및 판매사 FMK 김광철 대표이사가 4일 서울 서초구 페라리 반포전시장에서 플러그인 하이브리드(PHEV) 'SF90 스파이더'를 공개하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.