인터컨티넨탈 서울 코엑스 '브래서리', 제주 봄 요리 이벤트

경칩 맞아 제주 봄 요리와 어린이 식사 무료 이벤트

흑돼지, 전복, 도미, 유채, 한라봉 등 제주 특산물 활용한 봄 메뉴 프로모션

성인 2인 이상 이용 시 어린이(10세 이하) 2명까지 무료 식사

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 1층 레스토랑 브래서리(The Brasserie)가 경칩을 맞아 3월31일까지 '봄을 품은 밥상 ? 제주편'을 선보인다고 4일 밝혔다.

이 기간 성인 2인 이상 이용 시 어린이(10세 이하) 2명까지 무료로 식사를 제공하는 '키즈 프리 이벤트'도 함께 진행한다. 주중 저녁에 한해 수석 소믈리에가 선정한 레드 와인 3종과 화이트 와인 2종 중 1잔을 선택해 무료로 제공 받을 수 있다. 네이버로 예약하면 주중 15%, 주말 10% 할인 혜택도 제공된다.

'봄을 품은 밥상 ? 제주편'에서는 브래서리 대표 셰프들이 흑돼지, 전복, 한치, 도미, 유채, 한라봉 등 제주 특산물을 이용해 만든 봄 제철 메뉴들을 만날 수 있다. 손질한 도미를 담백하게 석쇠에 구운 도미 소금구이, 제철 삼치를 활용한 '겉바속촉' 삼치 엿장구이, 쫀득한 오겹살을 구워 부드러운 고사리를 함께 볶은 오겹살 고사리 두루치기, 제주 향토 음식으로 된장을 풀어 구수한 맛이 나는 의 한치 해산물 물회, 유채나물, 한라봉 크렘 브륄레, 제주 쑥라떼 등이 준비될 예정이다.

프로모션은 오는 31일까지 진행되며 이용 가격은 이전과 동일하다. 점심은 주중 8만5000원, 주말 9만5000원, 저녁은 10만원이다(세금 및 봉사료 포함).

