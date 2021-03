[종합] 김종인 "안철수, 기호 2번 달아야" vs 안철수 "2번이든 4번이든 양보 없어"

야권 후보 단일화 두고 이견

김 위원장 "국민의힘, 다른 당 선거운동 못해"

안 대표 "실무협의 시작되면 논의"

[아시아경제 임주형 기자] 4·7 서울시장 보궐선거 후보 단일화 방안을 두고 야권에서 균열이 감지되고 있다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 앞서 '제3지대 경선'에서 금태섭 전 더불어민주당 의원을 이긴 안철수 국민의당 대표를 향해 '기호 2번 후보로 나와야 한다'는 취지로 언급했다. 야권 단일화 후보는 국민의힘에서 나와야 한다는 입장을 강조한 것이다. 반면 안 대표는 "2번이든 4번이든 (후보) 양보는 없을 것"이라고 응수하고 나섰다.

앞서 김 위원장은 1일 '연합뉴스'에 "안 대표가 (야권) 단일 후보가 되더라도, 기호 2번(국민의힘) 후보로 나오지 않으면 국민의힘은 선거운동을 할 수 없다"며 "법률적으로도 그렇고 당이 전체적으로 다른 당의 선거운동을 할 수 없다"고 전했다. 안 대표가 야권 단일 후보가 될 경우, 야당의 전폭적인 지원을 받으려면 국민의힘에 입당해야 한다는 뜻을 강조한 것으로 풀이된다.

이와 관련해 김 위원장은 "(안 대표가 국민의힘에 입당하지 않는다면) 찬조연설 정도는 해줄 수 있는 것"이라면서도 "그렇게 해서 선거에서 이길 수 있겠는가"라고 반문했다.

다만 "안 대표에 대해 국민의힘에 들어오라, 말라 요구하는 것은 아니다"라며 "서울시민들의 선택 과정에서 국민의힘 후보로 야권 단일 후보가 정해질 것을 확신한다는 것"이라고 설명했다.

김 위원장의 이같은 입장에 대해 안 대표는 2일 "기호 2번이 되든 4번(국민의당)이 되든 야권 단일 후보는 두 번째 사람이다"라고 응수했다.

안 대표는 이날 CBS라디오 '김종대의 뉴스업'과 인터뷰에서 "서울시장 보궐선거에서 (단일화 후보 자리를) 양보할 일은 없을 것"이라며 이같이 밝혔다.

'기호 4번으로 출마하겠다는 뜻으로 들린다'는 질문에는 "그런 방법으로 국민의힘 지지자 분들과 민주당은 싫은데 아직 국민의힘을 선택하지 못하는 분들, 양쪽의 힘을 결집시키고 마음을 하나로 모을 수 있다는 생각"이라고 답했다.

그러면서 "제가 만약 단일 후보가 되지 않더라도 열심히 단일 후보를 도와서 반드시 서울시장에 당선시킬 생각"이라면서도 "(후보 양보는) 결코 없을 것"이라고 강조했다.

또 안 대표는 야권 단일화와 관련해 국민의힘과 이견이 갈린 것에 대해 '실무회담'을 가져 해결하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

안 대표는 이날 주한유럽상공회의소를 찾은 뒤 기자들과 만난 자리에서 김 위원장이 '기호 2번으로 나오지 않을 경우 선거 지원은 힘들다'는 취지로 말한 것에 대해 "서로 실무협의가 시작되면 심도 있게 의논할 부분"이라며 "법적으로 어떤 부분이 가능한지에 대해 논의를 하면 무리 없이 진행될 것이라 생각한다"고 말했다.

한편, 안 대표는 전날(1일) 금 전 의원을 꺾고 서울시장 보궐선거 '제3지대 단일 후보'로 확정됐다.

두 후보 측 실무협상단은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "지난달 27일 100% 국민 여론조사 경선 결과 안 후보가 범야권 제3지대 단일화 경선에서 승리했다"며 "양쪽은 오늘 결과가 서울시장 보궐선거에서의 야권 단일화 및 야권 승리의 교두보가 될 수 있길 희망한다"고 밝혔다.

결과 발표 후 안 후보는 입장문을 내고 "단일화 과정에서 보여주신 시민들의 뜨거운 관심을 통해 정권교체를 바라는 국민의 열망은 이미 확인했다"며 "시민의 뜻을 받들어 필수할 수 있는 최종 야권 단일후보를 선출해야 할 것"이라고 강조했다.

