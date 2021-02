[아시아경제 양낙규 군사전문기자]김유근(예비역 중장) 전 청와대 국가안보실 1차장이 15일 제15대 군인공제회 이사장으로 취임했다.

김 이사장은 현역 군인과 군무원 등 37명으로 구성된 제106차 대의원회의에서 선출돼 서욱 국방부 장관의 승인을 받아 취임했다고 군인공제회는 전했다.

그는 취임 메시지를 통해 투명경영 실천과 영업이익 창출 극대화, 과학적 리스크관리를 통한 안정적 자산 관리, 경영시스템 효율화를 통한 미래지향적인 조직 발전 등 4대 경영방침을 제시했다.

김 이사장은 육사 36기로 임관해 8사단장, 8군단장, 육군참모차장, 합참차장, 국가안보실 1차장 등을 역임했다.

