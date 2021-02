"허경영式 선동판, 나경영 돼도 좋다"…정치권에 드리운 '허경영'의 그림자

제도 정치권 곳곳에서 공공연하게 거론되는 허경영

허무맹랑 공약 대명사에 그 이상의 의미로 변화

언론 등 제도 정치권 자성론도 나와

[아시아경제 나주석 기자] 4·7 재·보궐 선거를 앞두고 허경영의 이름이 정치권에서 공공연히 회자하고 있다. 차기 대권 선두 주자를 상대로 '소득주도성장의 허경영식 선동판'이라는 표현이 등장하는가 하면, 제1야당 서울시장 선두 주자는 스스로 '나경영이 돼도 좋다'고 언급하는 일들이 벌어지고 있다. 허무맹랑한 정책 또는 거짓말의 대명사로 알려졌던 허경영이 정치권이 정치권 무대 전면에 등장한 것은 일종의 현상임에 틀림없다.

10일 원희룡 제주도 지사는 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 이재명 경기도 지사의 재난소득 문제를 비판하면서 "허경영이 그렇게 얘기하죠. 아니, 왜 1억씩 안 주냐"면서 "이는 소득주도성장의 허경영식 선동판"이라고 비판했다.

국민의힘 서울시장 후보 경선에 도전한 나 의원 역시 부동산 대책과 저출산 대책의 일환으로 1억1700만원을 지원하는 내용의 공약을 발표했다, 나경원+허경영을 합친 '나경영'이냐는 비판 들었다. 경선 경쟁자인 오신환 전 의원은 "(나 전 의원의 공약은) 처음 들었을 때 굉장히 황당하고, 뜯어보면 이상한 측면이 있다"며 "(공약한) 반값아파트에 입주하는 게 이미 혜택을 받는 데 또다시 이자를 지원하게 되는 것인지 납득이 안 간다"고 지적했다.

나 전 의원은 이런 비판을 받자 "왜곡된 공세를 펴는 것에 대해서 깊은 유감"이라고 반격을 취했다. 하지만 9일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 나와 "미래세대를 위해서라면 ‘나경영’이 돼도 좋다고 생각한다"는 입장을 밝혔다. 허경영에 빗대지는 것만으로도 불쾌감을 토로했던 것과 상당히 달라진 태도다.

이뿐만 아니다. 안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 의원의 야권 단일화 플랫폼인 제3지대 후보 단일화 논의와 관련해 온라인상에서는 '허경영'도 포함해야 한다는 말이 등장했다. 이태규 국민의당 사무총장이 제3지대 단일화 문호 개방과 관련해 "단일화의 진정성을 깨뜨리거나 무슨 경선 과정을 희화화시키는 후보가 된다면 상식선에 판단을 해봐야 한다"고 언급하기도 했는데, 이 역시 다분히 허경영을 의식한 발언이다.

이처럼 정치권에서 허경영의 이름이 회자되는 것에 대해 우려의 목소리도 나온다. 허경영의 이름이 나오는 것만으로도 제도 정치권에 대한 실망감을 반영하고 있다는 것이다. 지난 총선에서 허경영의 국가혁명당은 0.71%를 득표하는 데 그쳤지만, 이번 서울시장 선거에서 득표율이 더 오를 수 있다는 것이다.

이광재 한국매니페스토실천본부 사무총장은 허경영의 이름이 정치권에서 회자하는 것과 관련해 정치권과 언론의 책임을 지적했다. 이 사무총장은 "미국은 허경영보다 더한 후보가 나오지만, 언론이나 정치권에서 관심을 두지 않는다"면서 "유권자의 현명한 선택을 위해 당선 가능성이 있는 사람들에 대한 정보를 제공하기 때문"이라고 말했다. 그는 "우리는 가십거리를 위해 허경영을 거론하는데 이는 사회적 공기로서 언론이 제 역할을 못 하는 것이며, 정치권 역시 허경영을 빗대는 것만으도 제도 정치권을 우 우습게 만든다"고 지적했다.

다만 한 정치학자는 "허경영이 거론되는 현상은 단순하게 정치 혐오 등으로 설명할 수 없다"고 말한다. 그는 "그 사람이 한 이야기가 단순히 헛소리였다면 정치혐오에 해당하겠지만, 공약 일부가 현실화한 측면이 있는 것도 사실"이라고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr