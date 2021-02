외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'

[아시아경제 이민지 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,184,814 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동"애플과 협의 중단"…현대차·기아 공식화 close 그룹이 ‘애플카’ 협의를 진행하고 있지 않다는 소식에 자동차 부품주 등 관련 주식들이 급락세를 기록했다. 8일 코스피는 외국인의 매도세에 하락 마감했다.

코스피는 전 장대비 0.94%(29.39포인트) 내린 3091.24로 장을 끝마쳤다. 이날 오전 코스피는 전 거래일 대비 0.22%(7.00포인트) 내린 3113.63로 장을 출발해 약세를 유지했다. 투자자 동향을 보면 외국인은 홀로 3586억원어치 주식을 팔았고 개인과 기관은 각각 855억원, 2799억원어치 주식을 사들였다.

코스피 시장에선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,184,814 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동"애플과 협의 중단"…현대차·기아 공식화 close 그룹주와 자동차 부품주가 큰 폭의 내림세를 보였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,184,814 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동"애플과 협의 중단"…현대차·기아 공식화 close 는 6% 하락했고, 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 15,200 등락률 -14.98% 거래량 25,027,663 전일가 101,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 기아차, 주가 8만 7600원.. 전일대비 -13.69%코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!! close (-15%), 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 11,700 등락률 -11.90% 거래량 1,481,766 전일가 98,300 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속현대위아, 커뮤니티 활발... 주가 -10.17%.코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close (-11%), 현대글로비스(-9%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 30,500 등락률 -8.65% 거래량 1,712,088 전일가 352,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락"[특징주]'애플카' 공식 부인…자동차 부품주 일제히 하락 close (-8.65%) 등도 하락했다. 이날 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,184,814 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동"애플과 협의 중단"…현대차·기아 공식화 close 그룹은 애플카’ 중단 소식에 시총이 10조원 넘게 증발한 것으로 보인다. 자동차 부품주 중에선 동원금속 동원금속 018500 | 코스피 증권정보 현재가 1,160 전일대비 245 등락률 -17.44% 거래량 9,966,679 전일가 1,405 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속동원금속, 커뮤니티 활발... 주가 -16.73%.[특징주]'애플카' 공식 부인…자동차 부품주 일제히 하락 close (-17.44%), 화신(-16.26%), 삼원강재 삼원강재 023000 | 코스피 증권정보 현재가 3,515 전일대비 590 등락률 -14.37% 거래량 1,753,450 전일가 4,105 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속《시선집중》 "그것 참 탐스럽게 생겼구나" 미래가 빛나는 섹터별 유망주“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-14.37%), 세종공업 세종공업 033530 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 1,150 등락률 -10.09% 거래량 1,629,597 전일가 11,400 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 "세종공업, 주요 고객사의 수소차 라인업 확대 수혜"돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감세종공업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 7.62% ↑ close (-10%) 등도 급락했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 장보다 0.6% 내린 8만3000원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스(-1.6%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 990,000 전일대비 38,000 등락률 -3.70% 거래량 287,737 전일가 1,028,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속LG-SK, 배터리 ITC 최종판결 D-3…시나리오 3가지애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株 close (-3.7%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 5,000 등락률 -1.38% 거래량 710,168 전일가 362,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속코스피, 외국인 순매도에 하락세외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (-1.38%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 8,000 등락률 -0.99% 거래량 67,173 전일가 812,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close (-0.99%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 770,000 전일대비 5,000 등락률 -0.65% 거래량 326,203 전일가 775,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속[클릭 e종목]"삼성SDI, EV배터리 흑자전환"…목표가 70%↑외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close (-0.65%) 등도 하락했다.

코스닥지수는 전 장대비 0.69%(6.64포인트) 내린 960.78로 장을 끝마쳤다. 전일보다 0.05%(0.48포인트) 내린 966.94로 장을 출발해 약세를 이어갔다. 투자자 동향을 보면 개인이 709억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 38억원, 370억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 146,000 전일대비 2,500 등락률 -1.68% 거래량 864,115 전일가 148,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.13%외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (-1.68%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,400 전일대비 3,100 등락률 -1.72% 거래량 330,206 전일가 180,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속셀트리온제약, 주가 17만 8600원.. 전일대비 -1.05%외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (-1.72%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 395,000 전일대비 7,000 등락률 -1.74% 거래량 85,648 전일가 402,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속외국인 매수에 잘나가는 게임주코스피, 외국인 순매도에 하락세 close (-1.74%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,200 전일대비 300 등락률 -0.33% 거래량 259,178 전일가 91,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락"외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (-0.33%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 140,500 전일대비 2,500 등락률 -1.75% 거래량 96,628 전일가 143,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락"코스피, 외국인 순매도에 하락세 close (-1.75%) 등도 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “애플카 이슈로 인해 2차전지, 전기차 관련주가 급락해 성장주 전반에 약세 분위기가 유입되는 상황”이라며 “금융주와 내수주, 중국 소비 관련주들의 반등세가 뚜렷하며 주도주 중심의 시장 약세 분위기가 소외 주의 반등을 끌어냈다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr