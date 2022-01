[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세

[아시아경제 이민우 기자] 세종공업 세종공업 033530 | 코스피 증권정보 현재가 8,800 전일대비 240 등락률 +2.80% 거래량 701,136 전일가 8,560 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"탄소중립의 중요도 상승에 켐트로스 덩달아 가파른 상승... 친환경 관련주 전망은[특징주]세종공업, 현대차그룹 전기차 배터리팩 협력사 선정…미래 모빌리티 성장 수혜 close 주가가 강세다. 삼성전자의 인수합병(M&A) 기대감이 커지면서 로봇 분야에서 자회사 모비어스앤밸류체인이 삼성, 현대, LG 등과 협업을 진행한 이력이 부각된 것으로 보인다.

7일 오전 11시27분 기준 세종공업 주가는 전날 대비 4.32% 오른 8930원을 기록했다. 삼성전자의 M&A가 조만간 현실화될 수 있다는 입장이 나온 가운데 삼성전자가 주목하고 있는 로봇 분야에서 협력한 이력이 부각돼 M&A 수혜 기대감이 커진 것으로 보인다.

한종희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,200 등락률 +1.56% 거래량 9,475,188 전일가 76,900 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 삼익THK, 과거 삼성과 로봇 공동개발…대형 M&A 수혜 기대감 강세 close DX부문장(부회장)은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2022'에서 M&A 추진에 관한 질문에 "조만간 좋은 소식이 있을 것 같다"고 답했다. 앞서 삼성전자는 지난해 초 3년 이내에 의미 있는 규모의 M&A를 추진하겠다고 밝혔지만 아직까지 별다른 M&A 소식이 없어 기대감이 부각된 것이다.

특히 삼성전자가 로봇사업화 태스크포스(TF)를 로봇사업팀으로 격상하는 한편 자체 개발한 첨단 로봇 기술을 다양한 분야에 적용하는 등 로봇 사업을 육성하고 있는 만큼 로봇 분야 기업들에 기대감이 쏠리고 있다.

세종공업은 자회사 모비어스앤밸류체인을 통해 각종 로봇 관련 사업을 펼치고 있다. 2020년 7월 엠에스오토텍 경주공장에서 자율주행 이송 로봇(AMR) 시연회를 진행할 당시 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 1,500 등락률 +0.70% 거래량 363,712 전일가 214,000 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존[CES2022]정의선 회장, 삼성·현대重 부스 돌며 기술 점검美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close 와 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 195,458 전일가 184,000 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]현대글로비스, 대주주 지분 매각 이후 강세 [클릭 e종목]"현대글로비스, 대주주 지분 매각 기업가치 긍정적"H라인해운, 글로비스 차량운반선 2340만弗 선박금융 조달 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,200 등락률 +1.56% 거래량 9,475,188 전일가 76,900 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 삼익THK, 과거 삼성과 로봇 공동개발…대형 M&A 수혜 기대감 강세 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,000 등락률 +1.00% 거래량 2,372,329 전일가 100,000 2022.01.07 12:20 장중(20분지연) 관련기사 올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 [클릭 e종목] “카카오, 차기 모멘텀까지 긴 호흡으로 접근”美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close 등 국내 기업 임직원 50여명이 참석한 것으로 알려졌다. 그해 11월에는 LG CNS와 인공지능(AI), 물류·협동로봇 등을 활용한 스마트 물류 협력 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 현대자동차 의왕연구소와도 무인지게차(AFL) 파일럿 도입을 위한 프로젝트를 수주해 기술개발을 추진한 바 있다. 지난해 3월에는 삼성전자 자회사인 삼성전자로지텍으로부터 삼성그룹사 물류센터에 최초로 무인지게차 운용성을 검증하는 프로젝트를 수주했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr