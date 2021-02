[컨콜] 롯데케미칼 "폴리머 PP 올해 매출 비중 50% 전망"

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 14,000 등락률 +5.19% 거래량 228,795 전일가 270,000 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 롯데케미칼 "2025년 분리막 소재 매출 2000억…시장 점유율 30% 예상"[컨콜] 롯데케미칼 "올해 전 세계 에틸렌 1500만t 증설…하반기 수급 부담"[컨콜] 롯데케미칼 "보통주 1주당 3600원 배당" close 은 5일 작년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "폴리머 PP 제품 매출 비중은 작년 46%에서 올해 50%로 확대하는 것이 목표"라고 밝혔다.

이어 "진단키트와 주사기 수요 증가로 폴리머 PP 시장 규모도 확대 중"이라며 "범용 제품임에도 불구하고 까다로운 FDA 절차에 진입 장벽이 높은 편"이라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr