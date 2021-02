홍남기 "재정건전성, 당국 시각도 존중해 달라"

국회 대정부질문

[아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리는 4차 재난지원금 재정부담 문제를 둘러싼 논쟁과 관련해 5일 "재정당국이 재정 건전성을 보는 시각도 존중해주셨으면 한다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오후 국회 대정부질문에서 코로나19 사태에 따른 피해지원 등을 위한 확장적 재정에 대한 의견을 묻는 김병욱 더불어민주당 의원의 질의에 "정부가 '할 수 있는 범위 내'에서 어려움을 극복하기 위해 적극 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 '확장적 재정'이라는 기조에는 원칙적으로 동의한다는 입장을 밝히면서 "작년 코로나19 위기 이후 재정이 적극적인 역할을 할 수 있다는 것을 몸으로 실천했다고 생각한다"고 말했다. 지난해 4차례에 걸친 추가경정예산을 편성하는 등 코로나19 위기극복에 투입된 재정 역할을 상기시킨 것이다.

다만 그는 "재정을 맡은 입장에서 재정의 수지나 국가의 채무, 또는 재정건전성 문제를 같이 보지 않을 수 없다는 입장도 헤아려 주시길 부탁드린다"고 거듭 강조했다.

