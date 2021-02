서울신라호텔 "밸런타인데이 '장미' 모티프 상품 인기"

2월, 장미꽃잎 케이크·로제 와인 등 판매량 고공행진

핑크빛 장미 꽃잎 장식한 한정판 케이크 '터치 오브 로즈' 등 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔은 밸런타인데이를 앞두고 '장미' 모티프 상품이 인기라고 5일 밝혔다.

서울신라호텔 베이커리 '패스트리 부티크'가 지난해 밸런타인데이 매출을 분석한 결과 장미꽃을 모티프로 한 상품들이 특히 큰 인기를 얻은 것으로 나타났다. 장미 꽃잎을 형상화한 밸런타인데이 케이크 '터치 오브 로즈'는 지난해 2월13~14일 전체 케이크(10종) 판매량 중 35%를 차지했으며 로제 와인·로제 샴페인 등 장미와 관련된 상품의 판매량도 밸런타인데이와 화이트데이, 크리스마스 등 '로맨스 데이'에 집중돼 있는 것으로 나타났다.

서울신라호텔은 올 밸런타인데이를 앞두고도 장미꽃잎 모양의 한정판 케이크 '터치 오브 로즈'를 출시했다. 올해로 6년째 매년 2월에만 선보이는 밸런타인데이 시그니처 케이크로 분홍빛 장미꽃잎들이 케이크 위에 사뿐히 내려 앉은 듯한 모양 덕분에 '연인들의 케이크'로 인기를 얻었다.

'터치 오브 로즈'는 얼그레이 홍차시트에 장미와 리치 향이 담긴 생크림을 올리고 장미를 얹은 듯한 모양으로 연출했다. 올해 처음 '로즈 펄 초콜릿'도 출시했다. 산딸기와 리치퓨레 가나슈에 장미향을 가미한 초콜릿 트러플로, 산딸기와 리치의 상큼함을 은은한 장미향이 감싸는 맛이 특징인 디저트다. 하트모양의 초콜릿바 '하트 프랄린 초코 스틱' 역시 올해 처음 선보인다. 이들 상품은 3월14일까지 구매 가능하다.

한편 서울신라호텔 프렌치 레스토랑 '콘티넨탈'도 밸런타인데이 스페셜 코스 요리를 선보인다. 캐비아와 블랙 트러플, 미국 메인주산 가리비 등 최고급 식재료를 활용한 콘티넨탈의 대표 메뉴들과 밸런타인데이 이벤트 메뉴를 동시에 맛볼 수 있다.

모든 디저트 메뉴를 붉은색으로 콘셉트를 정해 밸런타인데이에 낭만을 더했다는 설명이다. 백조를 형상화한 머랭을 올린 산딸기 무스와 캐러멜·크림·카카오닙스를 활용한 하트 모양의 초콜릿이 준비될 예정이다.

콘티넨탈의 '밸런타인 스페셜' 코스는 ▲오세트라 캐비어와 성게알 퓨레 ▲비프 타르타르와 수란 블랙 트러플 ▲비프 콘소메 ▲가리비 구이 ▲바닷가재 ▲한우 1++ 등심 스테이크 ▲디저트로 구성되며 밸런타인 데이 당일만 이용 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr