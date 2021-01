홍남기 "자율주행 4단계 핵심기술에 1조1000억원 투입"

기획재정부 21일 '혁신성장 빅3 추진회의' 개최

시스템반도체 분야 핵심 인력 3600여명 양성

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 21일 "자율주행 4단계 핵심기술에 1조1000억원을 투입하는 등 상용화를 집중 지원하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 '혁신성장 빅3 추진회의'를 열고 "올해 글로벌 완성차 기업이 3단계 자율주행기술 적용 승용차를 출시하는 한편 4단계 자율주행 개발 경쟁이 본격화할 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다. 정부는 자율주행 중요기능 담당 9대 핵심부품 국산화와 후속 사업화를 추진한다. 아울러 4단계 이상의 성능시험을 위한 가혹 환경 재현시설과 지역테스트베드를 올해 안에 구축한다.

차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 통합관리센터 구축, 4단계 자율주행차 출시에 필요한 안전기준 마련과 보험체계 연구, 자율주행 데이터댐 데이터 보완에도 나선다.

이외에도 인공지능(AI) 허브를 통한 AI 학습용 데이터와 원천데이터 제공, 교통약자 이동지원, 자율주행 공유차 등 7대 자율주행 공공서비스를 개발한다.

정부는 시스템반도체 분야와 관련해서는 올해와 내년 두 해에 걸쳐 석·박사급 인재 약 1000명 등 시스템반도체 분야 핵심인력 3600여명 양성을 지원하기로 했다. 앞서 2019년 4월 발표한 '2030년까지 시스템반도체 인력 1만7000 명 양성' 계획을 구체화하겠다는 방침이다.

