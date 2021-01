우상호 "지하철 1호선, 지상 모든 구간 지하화" 공약 내걸어

[아시아경제 오주연 기자] 오는 4월 7일 서울시장 보궐선거에 출마하는 우상호 더불어민주당 의원이 서울 지하철 1호선 모든 구간을 지하화하고, 철길을 걷어낸 자리에는 공공주택을 조성하겠다는 공약을 내걸었다.

21일 우 의원은 오전 10시 국회 소통관에서 ‘내일을 꿈꾸는 서울’의 6번째 정책 공약으로 ‘강남북 균형발전’을 내세우며 "1호전 내 모든 지상 구간을 지하화하고 2호선과 4호선, 경의선·경춘선·중앙선 등 지상구간도 단계적으로 지하화를 추진하겠다"고 밝혔다.

지하화를 통해 생긴 지상구간에는 도심 녹지와 공공주택을 조성하겠다는 계획이다. 현재 서울역~구로, 구로~온수, 구로~금천구청, 청량리~창동 구간에 이르는 1호선 지상구간을 완전히 지하화하면 약 17만5000평의 부지가 확보될 것으로 보인다.

우 의원은 "도심을 가로지르던 철도는 산업화와 발전의 상징이었지만 철도를 경계로 개발이 제한되고 주변 슬럼화, 소음 문제가 발생하면서 이제는 도심 내 단절을 가져오는 장애물이 됐다"며 "서울 도심 지상에 드러난 ‘철도 지하화’와 ‘서울역 통합개발’을 통해 단절된 도심을 잇는 것은 불평등과 격차해소의 첫 번째 열쇠"라고 말했다.

우 의원은 단계적으로 2호선과 4호선, 경의선, 경춘선, 중앙선 등의 지상구간도 지하화해 역세권 고밀도 개발을 추진하겠다는 계획이다.

한편 전일 중소벤처기업부 장관직을 사퇴하고 서울시장 보궐선거 여당 후보로 출마할 예정인 박영선 전 장관에 대한 기자들의 질문에 우 의원은 "불확실성이 제거되고 경선에 참여할 후보가 확정되어서 기쁘다"면서 "박영선-우상호 (구도) 정도면 시대정신을 반영하고 우리 당의 정체성을 드러내는 게임에 있어서 가장 중심이 될 수 있는 역할을 할 것"이라고 말했다. 이어 "서울시장은 뛰어난 개인의 능력이 필요한 게 아니라 탁월한 통합 능력이 리더십으로 표출되는 문제라고 본다"면서 "민주당을 대표하는 정체성과 리더십은 우상호의 강점이라고 얘기드리고 싶다"고 강조했다.

