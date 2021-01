삼성, '갤럭시S21' 사전예약 고객에 충전기 1만원 할인쿠폰

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자는 '갤럭시S21' 시리즈 사전 예약 전체 고객을 대상으로 정품 충전기 1만원 할인 쿠폰을 추가로 제공한다고 21일 밝혔다.

사전 예약 고객이 삼성전자 홈페이지에서 '25W PD 충전기'를 구매시 사용 가능한 1만원 할인 쿠폰으로, 1월 22일부터 2월 28일까지 사용할 수 있다.

충전기는 현재 2만 5000원에 판매 중이며 쿠폰을 사용하면 1만 5000원에 구매가 가능하다. 색상은 블랙과 화이트 2가지로 출시됐다.

삼성전자는 갤럭시 S21 시리즈 사전 예약 후 개통을 마친 고객을 대상으로 문자메시지를 통해 할인 쿠폰을 제공할 예정이다. 쿠폰을 받지 못한 고객의 경우, 전국 삼성 디지털프라자에서 동일한 할인 혜택을 받을 수 있다.

삼성전자 관계자는 "'갤럭시 S21' 사전 예약에 대한 고객 여러분들의 관심과 성원에 보답하고자 사전 예약 혜택을 확대하게 됐다"며 "지속 가능한 선택을 원하는 갤럭시 사용자들은 기존 USB-C 포트 충전기를 '갤럭시 S21' 시리즈와 사용하는 것도 가능하다"고 말했다.

지난 15일부터 시작된 사전 예약은 21일까지 전국 디지털프라자와 각 이동통신사 오프라인 매장, 삼성전자 홈페이지와 이동통신사 온라인몰, 쿠팡·G마켓 등 오픈마켓 등에서 신청할 수 있다. 사전 예약 고객은 22일부터 제품을 수령하고 개통할 수 있다.

삼성전자는 사전 예약 후 1월 28일까지 개통을 마친 고객을 대상으로 다양한 혜택을 마련했다.

갤럭시 S21 울트라 사전 예약 고객에게는 ▲ 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 프로' ▲ 고품질 실리콘에 'S펜'이 장착된 '실리콘 커버 with S펜'을 제공하며, '갤럭시 S21'?'갤럭시 S21+' 사전 예약 고객에게는 ▲ 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 라이브' ▲ 위치 관리 액세서리 '갤럭시 스마트태그'를 제공한다.

또한 모든 사전 예약 고객에게는 '갤럭시 워치3', '갤럭시 워치 액티브2' 50% 할인 쿠폰을 지급한다. 사전 예약 고객은 삼성 멤버스 애플리케이션 또는 이벤트 페이지에서 사은품을 신청할 수 있다.

또한 ▲ 프리미엄 동영상 스트리밍 멤버십 'YouTube Premium' 6개월 무료 체험 서비스 ▲ 멜론(Melon) 스트리밍클럽 3개월 무료 이용권 ▲ 온라인 클래스 플랫폼 '클래스101'의 20만원 상당의 쿠폰 패키지 ▲ 독서 플랫폼 '밀리의 서재' 전자책 3개월 무료 구독권 ▲ 오디오북과 전문 강연을 들을 수 있는 지식 콘텐츠 플랫폼 '윌라' 3개월 무료 구독권을 제공한다.

'갤럭시 S21'은 팬텀 그레이, 팬텀 화이트, 팬텀 바이올렛, 팬텀 핑크의 4가지 색상으로 출시되며, 가격은 99만 9900원이다. '갤럭시 S21+'는 팬텀 블랙, 팬텀 실버, 팬텀 바이올렛, 팬텀 핑크의 4가지 색상으로 출시되며, 가격은 119만 9000원이다. '갤럭시 S21 울트라'는 12GB RAM, 256GB 내장 메모리 모델이 145만 2000원, 16GB RAM, 512GB 내장 메모리 모델이 159만 9400원이다.

특히, 삼성전자는 홈페이지를 통해 후면 카메라 데코부에 정교한 패턴이 돋보이는 팬텀 브라운, 팬텀 네이비, 팬텀 티타늄 색상 자급제 모델을 15일부터 한정 판매한다. 16GB RAM, 512GB 내장 메모리 모델로 가격은 159만9400원으로 동일하다.

