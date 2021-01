차백신연구소, 기술성 평가 신청… 코스닥 상장 박차

[아시아경제 이춘희 기자] 차바이오텍 계열 차백신연구소가 한국거래소(KRX)에 기술성 평가 신청을 완료하고 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입했다.

차백신연구소는 이번 평가 신청을 통해 오는 25일부터 한국거래소가 지정한 전문 평가기관 2곳에서 기술 완성도와 인력 수준, 성장 잠재력 등을 평가받게 된다. 기술성 평가를 통과하면 상장 예비심사 과정에서 경영성·이익요건 기준이 면제된다. 차백신연구소는 연내 코스닥 상장을 완료하겠다는 계획이다.

차백신연구소는 면역증강제(어주번트, Adjuvant) 플랫폼이라는 특화 기술을 보유하고 있다는 평가다. 항체 생성을 활성화하는 체액성 면역반응과 세포에 감염된 바이러스를 제거하는 세포성 면역 반응을 동시에 유도할 수 있어 체액성 면역기능이 대부분인 다른 면역증강제에 비해 효과가 높다는 분석이다. 또 DNA, RNA 등 다양한 형태의 항원 탑재가 가능해 여러 질환으로의 확장성도 크다.

현재 차백신연구소는 이 기술을 활용해 주력 파이프라인인 만성 B형간염 치료백신 ‘CVI-HBV-002’의 임상 2b상을 진행 중이다. 환자들의 면역반응을 활성화해 체내에서 바이러스를 제거함으로써 만성 B형간염 완치를 목표로 하는 차세대 백신이다. B형간염은 아직 바이러스 완전 박멸이 가능한 치료제가 없어 만성 환자는 평생 항바이러스제제를 복용하며 바이러스 증식을 억제해야 하는 상황이다. 차백신연구소는 이 외에도 B형간염 예방백신, 대상포진·노로바이러스·코로나 백신 등 차세대 백신과 다양한 암 등에 대한 항암 백신 및 면역치료제를 개발하고 있다.

차백신연구소는 이러한 기술력을 통해 국내 투자기관으로부터 약 370억원 규모의 투자를 성공적으로 유치했다. 지난달 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 통해 인터베스트와 하일랜드PEF로부터 230억원의 자금을 유치했고, 2019년 3월에는 스틱벤처스, LSK인베스트먼트, 현대투자파트너스 등 벤처캐피털 7곳으로부터 총 143억원을 조달했다.

염정선 차백신연구소 대표는 "상장을 통해 핵심 파이프라인의 임상 및 상업화에 속도를 내는 동시에 혁신 신약 연구개발에 투자를 전략적으로 확대해 기업가치를 지속적으로 높여 나가겠다"며 "면역증강제 플랫폼 기술을 기반으로 항암 백신, 면역치료제 등 다양한 분야로 파이프라인을 확장할 계획"이라고 말했다.

