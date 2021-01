돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.7% 상승마감

하루 새 개인 1조원 넘게 순매도

기관 8거래일 만에 순매수 전환



삼성전자, 하루 만에 3% 회복

자동차 등 운송업종지수 8% 급등

[아시아경제 이민지 기자] 기관과 외국인의 순매수세에 코스피가 2.7% 상승하며 3100선에 바짝 다가섰다. 전일 3%대 낙폭을 기록한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 2,000 등락률 +2.35% 거래량 39,714,944 전일가 85,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 '경영권 승계재판' 이르면 내달 시작…계속 이어지는 삼성 사법리스크삼성준법감시위, 꾸준한 활동 예고…리스크 더 세분화 해 감시 계획삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최 close 는 하루 만에 회복하며 지수 상승을 견인했다.

19일 코스피는 전 거래일보다 2.61%(78.73포인트)오른 3092.66으로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.03%(0.88포인트) 내린 3013.05에 장을 시작했지만 기관과 외국인의 매수 규모가 커지면서 상승 폭을 키웠다.

이날 코스피시장에선 기관과 외국인이 각각 5960억원, 4125억원어치 주식을 샀다. 개인은 홀로 1조293억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목들은 대부분 오름세를 보였다. 이재용 부회장의 법정구속으로 전일 3%대 낙폭을 보였던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 2,000 등락률 +2.35% 거래량 39,714,944 전일가 85,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 '경영권 승계재판' 이르면 내달 시작…계속 이어지는 삼성 사법리스크삼성준법감시위, 꾸준한 활동 예고…리스크 더 세분화 해 감시 계획삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최 close 는 이날 2.35% 상승한 8만7000원으로 장을 끝마쳤다. 삼성그룹주인 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 1,100 등락률 +1.40% 거래량 907,372 전일가 78,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 삼성家 요청…삼성생명 최대주주 변경 늦춰진다(종합)이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정삼성家 요청…삼성생명 최대주주 변경 늦춰져 close (1.40%), 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 1,300 등락률 +3.20% 거래량 694,952 전일가 40,600 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 [특징주]가파르게 올랐던 증권주, 지수 조정에 약세 전환삼성증권, 커뮤니티 활발... 주가 0.0%.삼성증권, 주가 4만 2500원 (2.78%)… 게시판 '북적' close (3.20%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 1,500 등락률 +0.83% 거래량 138,755 전일가 181,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정당신이 청구한 보험금, 이제 AI가 심사한다디지털 보험 뜨는데…디지털 전업보험사 '초라한 성적표'(종합) close (0.83%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 26,000 등락률 +3.68% 거래량 427,314 전일가 706,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락'K-배터리' 5년 연속 수출 증가…"올해 70억弗 신기록" close (3.68%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 1,000 등락률 +0.70% 거래량 1,897,038 전일가 143,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지엠비오, 에센셜 웨어 컬렉션 출시 close (0.70%), 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 1,300 등락률 +3.20% 거래량 694,952 전일가 40,600 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 [특징주]가파르게 올랐던 증권주, 지수 조정에 약세 전환삼성증권, 커뮤니티 활발... 주가 0.0%.삼성증권, 주가 4만 2500원 (2.78%)… 게시판 '북적' close (3.20%), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 9,500 등락률 +4.81% 거래량 941,902 전일가 197,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e 종목] 삼성전기 '5G 핵심 부품사'삼성전기, 이시간 주가 +2.7%.... 최근 5일 외국인 60만 1526주 순매수형님따라 간다…삼성전기·삼성SDI도 '하이킥 close (4.81%), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 723,441 전일가 83,700 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정[클릭 e종목]"호텔신라, 작년 4분기는 적자…2021년 회복에 기대"日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁 close (0.72%) 모두 상승 마감했다.

자동차 관련 업종의 오름세도 두드러졌다. 운수업종 지수는 이날 전일 대비 8.13% 상승했다. 이날 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 11,900 등락률 +16.64% 거래량 13,159,254 전일가 71,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 기아차, 주가 8만 원 (11.89%)… 게시판 '북적'[특징주]기아차, 4분기 실적 기대감에 8만원 돌파…52주 신고가 기아, LOL 유럽 리그 챔피언십 후원 연장 close 는 16.6% 상승했고, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 20,500 등락률 +8.51% 거래량 4,780,102 전일가 241,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 현대차, 이시간 주가 +7.26%.... 최근 5일 개인 160만 7276주 순매수정의선 회장 취임 100일…'미래 모빌리티' 광폭 행보총수 부재가 주가에 미치는 영향?! 향후 주가의 향방은? close (8.5%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 345,000 전일대비 21,500 등락률 +6.65% 거래량 1,030,233 전일가 323,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 커뮤니티 활발... 주가 5.56%.현대모비스, 자동차 대표주 테마 상승세에 5.26% ↑삼성·현대차 상승 꺾이고 '곱버스'만 올랐네 close (6.6%), 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 4,700 등락률 +5.60% 거래량 3,466,337 전일가 83,900 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 현대위아, 최근 5일 개인 18만 6185주 순매수... 주가 8만 9000원(+6.08%)현대위아, 자동차 대표주 테마 상승세에 6.91% ↑[클릭 e종목] 현대위아, 이제는 미래차 수혜주…열관리 사업 본격 개시 close (5.6%), 세종공업 세종공업 033530 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 510 등락률 +5.24% 거래량 875,155 전일가 9,740 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 세종공업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 7.62% ↑세종공업, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 0.82% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (5.2%), 영화금속 영화금속 012280 | 코스피 증권정보 현재가 2,555 전일대비 120 등락률 +4.93% 거래량 12,964,753 전일가 2,435 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 역대급 실적 릴레이 나올 것...꼭 사야할 종목 TOP3 영화금속, 주가 2560원 (0.39%)… 게시판 '북적'영화금속, 커뮤니티 활발... 주가 9.44%. close (4.9%) 등도 상승했다. 최근 반도체와 함께 증시 낙폭을 주도했지만, 반발매수세가 유입되면서 큰 폭의 오름세를 보였다.

같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 1.38%(13.08포인트) 오른 957.75로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 장중 1%대 내림세를 보이기도 했지만, 기관이 순매수로 전환하면서 상승 전환했다. 코스닥시장에선 기관과 외국인이 각각 581억원, 2331억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 2742억원어치 주식을 팔았다. 기관은 14거래일 만에 코스닥시장에서 순매수로 전환했다.

코스닥시장에선 정부의 주택공급 확대 기대감에 건설업종이 3.92% 상승하며 강세를 보였다. 이화공영 이화공영 001840 | 코스닥 증권정보 현재가 8,050 전일대비 1,270 등락률 +18.73% 거래량 29,988,932 전일가 6,780 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 이화공영, 건설 중소형 테마 상승세에 13.42% ↑이화공영, 바이넥스와 246억원 규모 공급계약 체결이화공영, 건설 중소형 테마 상승세에 5.17% ↑ close (18.7%), KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 9,700 전일대비 560 등락률 +6.13% 거래량 255,536 전일가 9,140 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 KCC건설, 건설 중소형 테마 상승세에 5.03% ↑KCC건설, 나눔 문화 확산 위해 연탄 4만장 기부국토부, 2020년 공공건설공사 참여자 안전관리 수준평가 결과 공개 close (6.1%), 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,060 전일대비 220 등락률 +4.55% 거래량 597,637 전일가 4,840 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 동원개발, 건설 중소형 테마 상승세에 9.07% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close (4.5%) 등이 상승했다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 140,000 전일대비 800 등락률 +0.57% 거래량 4,839,584 전일가 139,200 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지셀트리온헬스케어, 최근 5일 개인 141만 5180주 순매수... 주가 15만 3600원(+7.11%)두 번째 ‘토종’ 치료제 쏟아진다! 임상 결과 발표 임박!! close (0.57%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 181,700 전일대비 2,200 등락률 +1.23% 거래량 1,357,581 전일가 179,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 5.07%코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락 close (1.23%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,200 전일대비 200 등락률 +0.22% 거래량 383,489 전일가 91,000 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘에이치엘비 "리보세라닙, ‘ASCO GI 2021’서 대규모 완전 관해 사례 입증"코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (0.22%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 5,800 등락률 +4.04% 거래량 386,541 전일가 143,700 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락알테오젠, 알토스바이오로직스 295억 규모 유상증자 결정 close (4.04%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,800 등락률 +0.96% 거래량 183,757 전일가 188,200 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승 close (0.96%) 등이 상승했고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 6,500 등락률 -3.79% 거래량 718,405 전일가 171,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (-3.79%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 266,900 전일대비 3,400 등락률 -1.26% 거래량 31,804 전일가 270,300 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (-1.26%)는 하락했다.

이경민 대신증권 연구원 “코스피는 전일 급락에 따라 반도체, 자동차 등 업종을 중심으로 반발 매수세가 유입됐다”며 “엘런 미국 재무장관 내정자가 상원 청문회에서 조 바이든 당선인의 대규모 부양책을 지지하는 발언을 할 것이란 내용이 보도되면서 투자심리를 자극한 것으로 나타났다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr