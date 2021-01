외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 개인의 순매수세에 코스피가 상승 마감했다.

13일 코스피는 전 거래일 대비 0.71%(22.34포인트) 오른 3148.29로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 장중 0.5%대 하락세를 보이기도 했지만, 외국인인 투자가가 현물 매도세를 줄이면서 다시 상승 전환했다. 투자자 동향을 보면 이날 외국인과 개인은 각각 1935억원, 1710억원어치 주식을 샀다. 기관은 홀로 3744억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 900 등락률 -0.99% 거래량 34,222,174 전일가 90,600 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승삼성전자, 이시간 주가 -0.88%.... 최근 5일 개인 3645만 6295주 순매수반도체! ‘ㅇㅇㅇㅇ 세계재패’!! 최대실적 달성한다!! close 는 전 거래일 대비 0.99% 하락해 8만9700원으로 장을 끝마쳤다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 2,000 등락률 -0.77% 거래량 5,694,059 전일가 261,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승현대차, 최근 5일 개인 175만 2740주 순매수... 주가 25만 5500원(-2.11%)'1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤 close (-0.77%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 2,500 등락률 -0.65% 거래량 1,951,371 전일가 384,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승셀트리온, 주가 38만 6000원.. 전일대비 0.52%'1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤 close (-0.65%), 카카오(-0.66%) 등도 하락했다. SK하이닉스(3.10%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,000,000 전일대비 38,000 등락률 +3.95% 거래량 536,516 전일가 962,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파기관 매수세에 장 초반 코스피 상승 close (3.95%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 12,000 등락률 +1.47% 거래량 197,904 전일가 818,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파기관 매수세에 장 초반 코스피 상승 close (1.47%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 9,000 등락률 +1.21% 거래량 556,891 전일가 745,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승삼성SDI, 최근 5일 개인 25만 7186주 순매수... 주가 74만 7000원(+0.27%)'1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤 close (1.21%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 10,000 등락률 +3.29% 거래량 1,836,035 전일가 304,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파기관 매수세에 장 초반 코스피 상승 close (3.29%) 등은 오름세를 나타냈다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일보다 0.56%(5.41포인트) 오른 979.13으로 장을 끝마쳤다. 이날 전 거래일 대비 0.42%(0.04포인트) 오른 974.14로 장을 출발한 지수는 오후 들어 외국인들의 매수세가 유입되면서 상승 폭을 키워나갔다. 투자자 동향을 보면 외국인과 개인은 각각 250억원, 441억원어치 주식을 샀다. 기관은 홀로 583억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 229,700 전일대비 5,700 등락률 +2.54% 거래량 2,067,952 전일가 224,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.98%주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 은 전 거래일 대비 2.54% 올랐고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 169,800 전일대비 2,200 등락률 -1.28% 거래량 3,382,295 전일가 172,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 글로벌 임상 3상!! 강하게 급등 할 국내치료제!! 찾았습니다셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 0.23%주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close 는 1.28% 내렸다. 이외에도 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 183,300 전일대비 2,700 등락률 +1.50% 거래량 224,417 전일가 180,600 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close (1.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 500 등락률 +0.27% 거래량 194,222 전일가 187,500 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close (0.27%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 267,900 전일대비 100 등락률 +0.04% 거래량 31,491 전일가 267,800 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close (0.04%)는 올랐고, CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,400 전일대비 600 등락률 -0.36% 거래량 213,257 전일가 169,000 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로다시 힘받은 CJ ENM '훨훨' close (-0.36%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 152,000 전일대비 1,300 등락률 -0.85% 거래량 246,259 전일가 153,300 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승기관 매수세에 장 초반 코스피 상승주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방' close (-0.85%)은 내렸다.

이경민 대신증권 연구원은 “금융투자자가 4거래일 만에 순매수로 전환했고 달러 약세로 외국인의 순매도 폭이 축소되면서 오후 들어 상승 전환했다”며 “자동차, 2차전지, 신재생에너지 산업의 강세가 유효한 가운데 화학, 금융 등 인플레이션에 기대에 민감한 업종과 중국 소비 관련 주의 강세가 나타났다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr