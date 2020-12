文대통령 "인도네시아 CEPA 서명, 특별 전략적 동반적 관계"

'포괄적 경제동반자 협정' 정식 서명 환영 메시지…"조코위 대통령과 인도네시아 국민께 감사"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 18일 '소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "오늘 우리의 오랜 친구 인도네시아와 ‘포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)’에 정식 서명했다"면서 "이로써 정부 출범 직후 신남방국가 중 유일하게 ‘특별 전략적 동반자 관계’를 맺은 인도네시아와 더욱 가깝고 특별한 친구가 됐다"고 밝혔다.

문 대통령은 "우리 정부 출범 후 처음으로 한국을 국빈 초청한 나라가 인도네시아였다. 우리의 답례 초청에 응해 2018년 한국을 방문해 주신 조코위 대통령의 결단으로 4년간 중단되었던 CEPA 협상이 재개될 수 있었다"면서 "한국에 변함없는 우정과 신뢰를 보내준 조코위 대통령과 인도네시아 국민들께 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

문 대통령은 "CEPA 타결로 인도네시아와 한국은 RCEP, 한-아세안 FTA보다 더 높은 수준으로 시장을 개방하게 됐다"면서 "경제장벽이 낮아져 양국 기업이 상대국에 투자할 수 있는 여건이 좋아졌고, 온라인게임·유통·건설서비스 관련 우리 기업들은 2억7000만 인구를 가진 인도네시아 내수 시장에 진출할 기회가 확대됐다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "인도네시아 방문 당시, 갑작스러운 비에 조코위 대통령과 서로 우산을 받쳐주며 가하루 나무를 심은 기억이 생생합니다. 양국은 CEPA라는 우산을 함께 쓰고, 상생과 협력의 나무를 키워낼 것"이라고 기대했다.

