[종합]"니가 가라 임대" 유승민에...靑 "본인 공약 잊었나"

文과 변창흠의 '13평, 4인 가족' 대화 논란

靑 "文 발언 아닌 질문이었다" 해명

유승민 '니가 가라 공공임대' 글올려 비판

[아시아경제 김수완 기자] 문재인 대통령과 국토교통부 장관 후보자인 변창흠 LH 사장이 공공임대주택단지 현장 방문에서 주고받은 발언을 두고 정치권 공방이 일고 있다. 유승민 전 국민의힘 의원과 안철수 국민의당 대표 등이 문 대통령 발언을 비판하자 청와대는 "사실 왜곡"이라며 "오로지 대통령을 정치적으로 공격하기 위한 것"이라고 반박했다.

논란의 발단은 지난 11일 문 대통령이 한국토지주택공사(LH)가 지은 경기 화성시 동탄의 행복주택 단지를 방문해 13평형(44㎡) 임대아파트를 둘러보며 변창흠 국토부 장관 후보자와 나눈 대화였다.

당시 변 후보자는 2층 침대가 있는 방을 소개하며 "아이가 둘 있으면 위에 1명, 밑에 1명 줄 수가 있다"고 하자 문 대통령은 "신혼부부에 아이 한 명은 표준이고, 어린아이 같은 경우는 두 명도 가능하겠다"고 물었고, 이에 변 후보자는 "네"라고 답했다. 이같은 대화 내용을 두고 복수의 언론과 야권 정치인들 사이에선 비판이 쏟아져 나왔다.

논란이 확산하자 청와대는 즉각 반박에 나섰다. 12일 강민석 청와대 대변인은 전날 문 대통령 발언이 질문이었다는 점을 강조하며 언론 보도를 반박했다. 강 대변인은 또 "진실 보도까지는 바라지도 않는다"며 "하지만 사실만큼은 정확히 전달해야 한다"고 강조하기도 했다.

그러나 이같은 해명에도 야권 대선주자들은 날선 비판을 이어갔다. 유승민 전 국민의힘 의원은 같은 날 자신의 페이스북에 '니가 가라 공공임대'란 제목의 글을 올리며 "보통 사람들은 내 집 마련의 꿈을 갖고 있는데, 대통령은 그런 '바보 같은 꿈'은 버리라고 한다"고 비판했다. 유 전 의원은 문 대통령의 사저를 거론하며 "경호동 짓는 데만 62억 원이 들어간다"고 지적하기도 했다.

안철수 국민의당 대표도 이날 자신의 페이스북을 통해 "퇴임 후 795평 사저를 준비하는 상황에서 국민에게 할 말은 아닌 것 같다"고 비판했다.

이에 청와대는 "사실 왜곡"이라고 주장하며 "오로지 대통령을 정치적으로 공격하기 위한 것"이라며 강력하게 반발했다.

강 대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 "그들의 마음속은 도대체 어떻게 생겼을지 궁금하다"며 "'주거 취약계층'의 주거안정을 위한 공공임대주택 정책을 겨냥해 국민의힘의 한 정치인이 '니가 가라 공공임대'라고 한다"고 비판했다.

또한, 경호동 예산과 관련해서도 올해부터 전직 대통령 외곽 경비업무가 경찰에서 경호처로 이동하면서 예산이 늘어난 것일 뿐이라고 반박했다.

과거 유 전 의원이 임대주택 공급 확대를 대선 후보 공약으로 내세운 점도 강조했다. 강 대변인은 "그렇다면 그(유 전 의원)는 도대체 2017년 제19대 대통령 선거 당시 '청년, 신혼부부, 독거노인 등 저소득층의 주거복지를 위해 소형 신축 임대주택 공급 확대'라는 공약을 왜 한 것인지 모르겠다"며 "3년 만에 자신의 공약을 잊어버린 것인가? 건성으로 툭 던져본 것인가?"라고 지적했다.

안 대표의 '대통령 퇴임후 사저 795평' 발언에 대해서는 "아직 공사가 진행 중이지만 기존 양산 저택(80평) 정도의 면적이 대통령이 거주할 공간"이라며 "문 대통령이 귀향할 경남 양산 평산마을은 농촌이어서 관계법령에 따라 건축을 위해 의무적으로 확보해야 하는 크기가 상대적으로 크다"고 설명했다.

끝으로 강 대변인은 "정치지도자를 꿈꾸는 분들이라면 대통령과 국민을 이간시켜서 정치 이익을 보려고 하지 말고 당당하게 자신의 비전으로 국민의 신뢰를 얻어야 할 것"이라 덧붙였다.

국민의힘은 13일에도 공세를 이어갔다. 김은혜 대변인은 이날 논평에서 "대통령의 발언이 질문이었다는 청와대 해명은 억지"라며 "백번 양보해 13평 아파트를 보고 저런 질문을 하는 것은 그럼 상식적인가"라고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 (문 대통령이) 그 좁은 공간에 4명이 살 수 있을 것처럼 말하는 장관 후보자를 야단쳤어야 한다"며 "부동산 문제만큼은 자신 있다던 문 대통령은 아직도 국민들에 공감하지 못하고 있다"고 주장했다.

같은 당 안병길 의원도 이날 새벽 국정원법 개정안 처리에 반대하는 무제한 토론 중에 "대통령 발언으로 국민의 분노가 치솟고 있다"며 "3평 공공임대주택에 평생 살라 하니 그 마음이 오죽하겠나"라고 했다.

안 의원은 또 "진정 국민을 위한다면 편법 의혹이 있는 농지에 국비를 투입해 사저를 짓는 대신 국민을 위한 임대주택이나 공공 주거시설을 설치하라"고 했다.

곽상도 의원은 자신의 페이스북에서 대통령의 발언을 거론하며 "국민은 13평 임대주택 가서 살고, 대통령은 795평 전원주택 가서 사는 나라"라며 "대통령이 된 이후 내세울 업적이라고는 전무하지만, 개인적 이익을 대놓고 챙겨 드시는 것은 탁월하다"고 비판했다.

