또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준

장중 2780선 돌파하기도…코스닥도 역대급 종가 기록

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 장중 역대 최고치를 기록하며 2800선에 한 발 더 다가섰다.

11일 코스피는 전날보다 0.86%(23.60포인트) 오른 2770.06에 마감했다. 종가 기준 사상 최고치다. 주가지수의 선물과 옵션, 개별 주식의 선물과 옵션 네 가지 파생 상품의 만기일(이른바 ‘네 마녀의 날’)인 전날을 무사히 지나보내고 다시금 상승 탄력을 받는 모양새다. 이날 오전 9시46분에는 2781.04까지 오르기도 했다.

외국인과 개인의 매도세에도 기관의 매수세가 지수 하락을 막았다. 외국인과 개인은 각각 1792억원, 487억원을 순매도했지만 기관이 2211억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 유통업(3.27%), 통신업(3.16%) 등은 3% 이상 상승마감했다. 이어 섬유·의복(2.63%), 금융업(2.37%), 음식료품(2.03%) 등의 순이었다.의약품(-0.71%), 의료정밀(-0.59%) 업종만 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 502,043 전일가 286,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close 의 상승폭이 1.4%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 374,500 전일대비 4,000 등락률 +1.08% 거래량 435,694 전일가 370,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[클릭 e종목]"카카오, 자회사 상장은 긍정적 모멘텀"카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.13% close (1.0%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 500 등락률 +0.69% 거래량 18,418,509 전일가 72,900 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파친환경! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 단숨에 급등하는 대장 株美 FDA 긴급사용! 단숨에 급등할 ‘ㅇㅇㅇ’ 대장 株! 당장 배포합니다! close (0.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 361,000 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 1,098,572 전일가 360,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파셀트리온, 외국인 3만 7078주 순매도… 주가 0.97%코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20 close (0.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 86,147 전일가 819,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20삼성바이오로직스, 외국인 7000주 순매도… 주가 -0.48% close (0.1%) 등의 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 9,000 등락률 -1.10% 거래량 310,014 전일가 817,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 최근 5일 개인 17만 4487주 순매수... 주가 81만 원(-0.86%)外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기 close (-1.1%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 1,000 등락률 -0.86% 거래량 3,919,340 전일가 116,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파外人 팔자 행렬에 숨고르는 반도체株…업황은 튼튼SK하이닉스, 최근 5일 개인 315만 8000주 순매수... 주가 11만 6500원(0.0%) close (-0.8%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,500 등락률 -0.78% 거래량 1,573,822 전일가 191,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 현대차, 최근 5일 개인 125만 8245주 순매수... 주가 19만 1000원(-0.26%)外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파현대차, 2025년까지 스마트 모빌리티에 60兆 투자 close (-0.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 4,000 등락률 -0.71% 거래량 348,053 전일가 560,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기'삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다" close (-0.7%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 1,609,615 전일가 63,800 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파네 마녀의 날...코스피 외인 1조원대 매도 '2740선' 하락 마감기아차, 통합 모바일 고객앱 'KIA VIK' 리뉴얼 오픈 close (-0.1%) 등은 내렸다.

코스닥도 순항했다. 전날 대비 0.73%(6.74포인트) 상승한 928.44로 장을 마쳤다. 닷컴버블이 붕괴된 2002년 2월 이후 종가 기준 최고치다.

개인의 매수세가 두드러졌다. 904억원을 순매수한 것이다. 외국인과 기관은 각각 133억원, 662억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승했다. 방송서비스의 상승폭이 3.57%로 가장 컸다. 이어 통신방송서비스(2.58%), 운송(2.36%), 일반전기전자(1.69%), 유통(1.31%) 등의 순이었다. 출판·매체복제(-2.76%), 통신서비스(-1.01%), 기타 제조(-0.74%)는 내렸다.

시총 상위 10위 업종 대부분이 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 202,500 전일대비 5,700 등락률 +2.90% 거래량 626,153 전일가 196,800 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20'네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세 close 의 상승폭이 2.9%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,900 전일대비 4,200 등락률 +2.75% 거래량 316,714 전일가 152,700 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20 close (2.7%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 159,100 전일대비 2,200 등락률 +1.40% 거래량 3,657,858 전일가 156,900 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 1.78%外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파국내 치료제! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 잡는다! 단숨에 급등하는 대장 株! close (1.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 175,000 전일대비 2,200 등락률 +1.27% 거래량 393,753 전일가 172,800 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일알테오젠, 바이오의약품 후보물질인 ALT-L9 임상과 판매에 대한 라이선스계약 체결 close (1.2%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 243,400 전일대비 2,200 등락률 +0.91% 거래량 89,164 전일가 241,200 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 펄어비스, 이달 11~14일 기업설명회 개최개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복 close (0.9%) 등의 순이었다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 131,500 전일대비 7,000 등락률 -5.05% 거래량 782,590 전일가 138,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20제넥신, 주가 13만 1000원.. 전일대비 1.16% close (-5.0%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 222,400 전일대비 3,100 등락률 -1.37% 거래량 1,026,824 전일가 225,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파셀트리온제약, 주가 22만 4100원.. 전일대비 -0.62%코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20 close (-1.3%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 98,400 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 452,031 전일가 98,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감에이치엘비, 외국인 2만 378주 순매도… 주가 0.31%개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close (-0.1%)는 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr