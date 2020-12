[아시아경제 구은모 기자] 이노메트리 이노메트리 302430 | 코스닥 증권정보 현재가 18,750 전일대비 100 등락률 -0.53% 거래량 122,111 전일가 18,850 2020.12.07 14:38 장중(20분지연) 관련기사 이노메트리, 스웨덴 노스볼트향 2차전지 검사장비 수주…"유럽 전기차 시장 진출 확대"넥스트아이, 이노메트리 매각 대금 634억 수령…"신사업 진출 및 재무건전성 확보"이노메트리, 최대주주 이비젼으로 변경 close 는 중국 우시선도스마트장비(Wuxi Lead Intelligent Equipment)로부터 47억9188만원 규모의 엑스레이(X-ray) 검사장비를 수주했다고 7일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 15.03% 규모이며, 계약기간은 공시 당일부터 내년 9월4일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr