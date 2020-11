삼양식품, 하이브로우와 '불타는 피크닉 세트' 등 한정판 캠핑세트 선봬

[아시아경제 최신혜 기자] 삼양식품은 라이프스타일 브랜드 하이브로우와 '캠핑 컬래버 세트'를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번에 선보이는 제품은 모두 2종으로 '불타는 피크닉 세트', '크림까르보불닭 캠핑 세트'다.

불타는 피크닉 세트는 불타는 고추짜장, 불타는 고추짬뽕과 하이브로우에서 직접 제작한 피크닉 매트, 그로서리 백, 시에라 컵 등 피크닉에 유용한 용품들로 구성돼 있다. 불타는 시리즈 캐릭터인 페퍼와 솔트, 패키지의 초록색을 피크닉 용품 디자인에 활용해 특별함을 더했다. 가격은 4만5900원이다.

크림까르보불닭 캠핑 세트는 크림까르보불닭볶음면과 하이브로우의 대표 제품인 밀크박스 등으로 구성됐다. 밀크박스는 크림까르보불닭볶음면 패키지의 분홍색을 사용해 따뜻한 감성을 더한 것이 특징이다. 밀크박스를 테이블로 만들어주는 우드상판, 밀크박스에 끼워 어깨에 멜 수 있는 밀크스트랩, 캠핑 요리 필수품 반합, 커틀러리도 포함되어 있어 실속있게 사용할 수 있다. 가격은 7만4000원이다.

캠핑 컬래버 세트는 삼양식품 온라인 쇼핑몰 삼양맛샵과 하이브로우 홈페이지에서 한정 수량으로 판매하며, 삼양맛샵에서는 론칭을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr