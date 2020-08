거침없는 상승세, 2450선 돌파한 코스피…코스닥도 1%대 올라

[아시아경제 오주연 기자] 강세장이 연일 진행되고 있다. 13일 옵션만기일을 맞아 외국인의 선물매매 동향에 주목해야한다며 경계했던 것과는 달리 이날 국내 증시는 또다시 연고점을 돌파하며 강한 상승세를 이어가고 있다. 코스피는 어느덧 2450선까지 올랐고, 코스닥지수 역시 장중 860선을 넘는 등 1%대 상승했다.

이날 오전 10시48분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.60% 오른 2447.75를 기록했다. 장중에는 2458.17까지 오르며 연중 최고점을 돌파했다. 일부 증권사들이 수정한 연고점 2500선도 목전에 두고 있는 셈이다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 833,000 전일대비 10,000 등락률 -1.19% 거래량 150,990 전일가 843,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (-1.30%)를 제외하고 죄다 올랐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 7,189,112 전일가 59,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (0.17%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 1,378,502 전일가 81,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (0.37%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 19,000 등락률 +2.56% 거래량 382,814 전일가 741,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (2.29%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 306,000 전일대비 1,000 등락률 +0.33% 거래량 540,651 전일가 305,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (0.16%) 등이 상승했다. 특히 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 16,000 등락률 +5.30% 거래량 703,368 전일가 302,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close 과 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 7,000 등락률 +5.86% 거래량 1,716,256 전일가 119,500 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close 이 각각 5.79%, 6.28%대의 상승률을 보이며 강세가 두드러졌다.

수급별로는 개인이 코스피시장에서 207억원어치, 기관이 601억원어치를 사들이고 있고 외국인은 867억원어치 순매도했다.

코스닥지수는 지난 10일 장중 863.80까지 오른 이후 또다시 860선 가까이 올랐다. 이 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.61% 상승한 859.22를 기록했다. 장중 최고치는 859.78로 1.69% 상승했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,200 전일대비 8,300 등락률 +7.99% 거래량 2,834,260 전일가 103,900 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (8.85%)를 비롯해 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 101,500 전일대비 22,800 등락률 +28.97% 거래량 7,595,120 전일가 78,700 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (29.10%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,300 전일대비 7,000 등락률 +6.12% 거래량 403,867 전일가 114,300 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (6.74%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 161,000 전일대비 3,000 등락률 +1.90% 거래량 270,832 전일가 158,000 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close (1.58%) 등이 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 275,600 전일대비 12,200 등락률 -4.24% 거래량 939,473 전일가 287,800 2020.08.13 10:46 장중(20분지연) close 은 진단키트주들의 약세로 4.07% 떨어졌다.

코스닥시장에서 개인은 1374억원어치를 판 반면 외국인과 기관은 1287억원, 254억원어치를 순매수했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr