호반, 1800억원 규모 인천 송현 1·2차 재건축 수주

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설이 인천에서 1112가구, 1838억원 규모의 주택재건축 정비사업 수주에 성공했다.

호반건설은 11일 열린 인천 동구 송현 1·2차 아파트 주택재건축정비사업조합의 시공사선정 총회에서 시공사로 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

이 사업은 인천 동구 송현동 1번지 일대에 지하 2층~지상 29층, 아파트 10개 동에 1112가구와 부대복리시설 등을 짓는 프로젝트다. 공사비 1838억원 규모로 2023년 5월 착공 예정이다.

해당 부지는 수도권 지하철 1호선 동인천역이 1㎞ 거리에 위치해있고 도원역도 2㎞ 내에 위치해 광역 이동이 편리하다. 또 인근에 초, 중, 고교 등 다양한 교육시설이 갖춰져있을 뿐만 아니라 대형마트, 병원, 주민센터 등이 인접해있어 생활 인프라도 잘 구축돼 있다. 또 서해 바다가 가까워 일부 가구에서는 바다 조망도 기대할 수 있다.

호반건설 관계자는 "호반건설을 믿고 선정해주신 조합과 조합원들에게 깊이 감사드린다"며 "신속한 사업 추진을 위해 조합과 함께 노력하고 랜드마크 단지로 시공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr