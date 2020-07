◇ 심의관 인사

▲ 아시아태평양국 심의관 김장현 ▲ 아세안국 심의관 정의혜 ▲ 중남미국 심의관 최종욱 ▲ 아프리카중동국 심의관 김은정

