1㎞ 주행할 때마다 50원씩 모아…기아車, 고객과 함께 만든 기부

기아차, 코로나19 극복 나선 창업기원에 8000만원 전달

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차가 소외된 이웃의 자립을 돕는 비영리단체 열매나눔재단, 카셰어링 업체 그린카 등과 함께 신종 코로나바이러감염증(코로나19)로 신음하는 창업기업 지원에 나섰다. 특히 이번 지원금은 기아차 고객들의 착한 소비로 마련됐다는 점에서 의미있다.

기아차는 지난 1일 서울 서초구 기아차 본사에서 '함께 극복 코로나19' 기금 전달식을 열고 코로나19 극복에 기여한 기업들에 지원금을 전달했다고 2일 밝혔다. 전달식은 코로나19 상황을 고려해 송호성 기아차 사장과 8개 선발 기업 대표들의 온라인 간담회 형태로 진행됐다.

'함께 극복 코로나19'는 기아차의 사회공헌 활동 '굿 모빌리티 캠페인'의 일환이다. 열매나눔재단은 참가기업 모집과 선발 및 사후관리를, 그린카는 기부금 적립 캠페인 플랫폼 제공과 선발 기업 대상 그린카 무료이용권 지원을 담당했다.

지원금은 그린카와 연계한 기부금 적립 캠페인 '숨은 영웅 찾으RUN'을 통해 마련했다. 5월 25일부터 지난달 28일까지 약 5주 동안 그린카 고객이 기아 차량을 이용해 1km 주행할 때마다 50원의 기부금을 기아차가 적립하는 방식이다.

기아차와 열매나눔재단은 IT 기술, 방역, 마스크 기부 등 다양한 방식으로 기여한 창업초기 스타트업 및 중소벤처 등을 대상으로 지난 5월4일부터 29일까지 모집 및 심사를 거쳐 최종 선발된 기업에 1000만원씩, 총 8000만원의 지원금을 전달했다. 선발 기업은 경성테크놀로지, 더대시, 디스에이블드, 담우, 협동조합리본, 마마나스협동조합, 드림위드앙상블, 라이프라인코리아 등 8개 기업이다.

기아차 관계자는 "'함께 극복 코로나19'는 어려운 환경속에서도 코로나19 극복을 위해 발 벗고 나선 창업기업을 돕고 고객에게 '착한 소비' 기회를 제공한다는 의미가 있다"면서 "고객과 함께하는 사회공헌 지원사업 '굿 모빌리티 캠페인'을 카셰어링 외에도 다양한 모빌리티 영역으로 넓혀나갈 것"이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr