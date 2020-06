교보생명, 근로복지공단 퇴직연금 사업자 선정

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 생명보험사 가운데 처음으로 근로복지공단 퇴직연금 사업의 자산관리기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

교보생명은 이날 여의도 전경련회관에서 윤열현 교보생명 대표, 강순희 근로복지공단 이사장 등이 참석한 가운데 근로복지공단과 퇴직연금 자산관리사업자 업무협약(MOU)을 체결했다.

근로복지공단은 30인 이하 사업장에 최적화된 퇴직연금제도를 운영하고 있다. 지난해 말 기준 약 8만 개 단체, 38만 명의 가입자들로부터 2조6000억원의 적립금을 관리하고 있다.

공단은 퇴직연금제도를 효과적으로 운영하고 적극적인 서비스를 제공하기 위해 퇴직연금 자산관리사업자로 교보생명과 미래에셋대우를 최근 선정했다.

교보생명은 퇴직연금 수익률 향상에 힘쓰고 노무?세무?투자 종합재무상담 서비스, 다윈서비스, 북모닝서비스 등 다양한 서비스를 지원할 계획이다. 그동안 교보생명은 0.2%의 확정기여형(DC) 자산관리수수료를 적용하는 등 30인 이하 중소기업에 수수료를 낮춰 사업주의 재정 부담을 덜어주고 있다.

윤열현 대표는 "퇴직연금은 국민연금, 개인연금과 더불어 국민의 노후를 책임지는 3층 보장의 중요한 한 축"이라며 "공단 퇴직연금 가입자에게 우수한 상품을 제공하고 차별화된 서비스를 지원해 퇴직연금 시장이 활성화될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

