선미 MBTI굿즈X마플샵, 워터맨 '스페셜에디션'[라이프샵(#)]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 세상에 단 하나뿐인 아이템이라면, 소장욕이 마구 솟구친다. 'Only One' 선미 굿즈와 프랑스 귀족 필기구 '워터맨'의 스페셜템이라면 소장 가치는 충분하다.

▷가수 선미가 리얼리티 예능 ‘찐세계’에서 선보인 MBTI굿즈를 마플샵을 통해 출시한다. ▷프랑스 프리미엄 필기구 브랜드 '워터맨'이 '헤미스피어' 25주년을 기념해 스페셜 에디션을 출시한다.

선미의 'MBTI 굿즈', 마플샵에서 출시

신곡 ‘보라빛 밤(pporappippam)’발매로 화제를 모으고 있는 가수 선미가 첫 단독 리얼리티 예능 ‘찐세계’를 통해 선보인 MBTI굿즈를 판매한다.

지난 27일 찐세계 특별편을 통해 선미는 동생들과 함께 요즘 가장 핫한 MBTI성격유형 검사를 활용해 굿즈를 제작했다. 선미와 동생들의 성격유형 결과를 반영해 INFP, ISFP, INTJ 굿즈로 티셔츠, 쿠션, 머그컵이 출시되며 핀버튼, 폰스트랩으로 제작된 찐세계 MBTI성격유형 굿즈도 함께 출시 될 예정이다.

선미와 동생들이 제작한 세상에 하나뿐인 굿즈는 마플샵 공식 홈페이지를 통해 이벤트로 만나볼 수 있다. 마플샵 홈페이지 내 ‘마플샵 X 찐세계 MBTI 과몰입 굿즈 이벤트’ 페이지에서 댓글을 업로드 하면 추첨을 통해 선미가 직접 제작한 굿즈는 물론, 찐세계 MBTI굿즈도 한정 수량으로 받을 수 있다. 당첨자는 다음 달 24일 마플샵 찐세계몰에서 발표될 예정이다.

워터맨, 헤미스피어 25주년 기념 ‘프렌치 리비에라 스페셜 에디션’ 출시

프랑스 프리미엄 필기구 브랜드 '워터맨(WATERMAN)'이 대표 아이템인 '헤미스피어' 탄생 25주년을 기념해 ‘헤미스피어 프렌치 리비에라 스페셜 에디션(HEMISPHERE FRENCH RIVIERA SPECIAL EDITION)’을 출시한다.

이번 헤미스피어 프렌치 리비에라 스페셜 에디션은 수려한 경관과 온화한 기후를 자랑하며 프랑스 최고의 휴양지로 꼽히는 ‘리비에라(RIVIERA)’의 여름 해변에서 영감을 받아 해변가의 청량한 패션과 분위기에 맞게 다채로운 컬러감으로 디자인됐다. 또한, 워터맨 특유의 장인 정신과 전문성을 기반으로 높은 수준의 인그레이빙과 고급스러운 팔라듐 코팅을 통해 완성도를 높인 것이 특징이다.

총 5가지 색상으로 출시되는 이번 스페셜 에디션은 고급스러운 인그레이빙이 돋보이는 디럭스 라인의 2가지 컬러(마린 블루 스트라이프, 마린 레드 스트라이프)와 해변가의 분위기를 그대로 담아낸 코어 라인의 3가지 컬러(씨 블루, 선셋 오렌지, 빈야드 그린)로 구성되며, 만년필과 볼펜 두 가지 모드로 만나볼 수 있다.

사진=마플샵, 워터맨

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr