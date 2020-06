안전보건 분야 '온라인 잡페어' 열려…채용설명회·컨설팅 실시

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 고용시장이 어려움을 겪고 있는 가운데 안전보건 분야의 우수기업과 인재를 연결하는 채용의 장이 마련된다.

안전보건공단은 21일 안전보건 시장 일자리 창출과 구인·구직난 해소를 위해 '2020 안전보건 잡페어'를 개최한다고 밝혔다.

다음 달 6일부터 사흘간 열리는 잡페어는 코로나19 감염·확산 방지를 위해 모든 행사가 온라인(www.koshajobfair.com)으로 진행된다. 사전에 온라인 입사지원을 받아 다음달 6일부터 8일까지 화상 면접을 실시한다.

잡페어 주요 프로그램은 ▲이력서 컨설팅 ▲채용설명회와 취업특강 ▲멘토·멘티 코칭 등으로 구성됐다. 구직자들은 이력서·자기소개서 컨설팅과 취업 성공 동영상 강의 등의 서비스를 이용할 수 있다.

잡페어 참여 기관과 기업의 채용 설명회가 열리는 한편 유명강사의 ▲화상·AI 면접 전략 ▲면접 이미지 메이킹 ▲블라인드 채용 정보 등 취업에 유익한 내용이 제공될 예정이다. 공단과 기관 직원들로 구성된 멘토가 멘티에게 취업 노하우를 전달하는 자리도 마련된다.

박두용 안전보건공단 이사장은 "이번 안전보건 잡페어를 통해 코로나19로 얼어붙은 취업시장의 구인구직난 해소에 도움이 되길 바란다"며 "안전보건 일자리 창출은 물론 일하는 모든 사람의 안전을 위한 인프라 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

