'단일 충전기' 결의안 EU 통과…라이트닝 커넥트 어쩌나

EU의 결의안이 충전기 표준에 대한 내용을 담고 있지만 충전기 자체인지, 충전기와 커넥터 케이블 모두를 포함하는 것인지에 대해서는 명확한 지침이 없다. 최근 EU 위원회가 공개한 '모바일 기기에 대한 공통 충전기 영향 평가 연구(Impact Assessment Study on Common Chargers of Portable Devices)'에서는 충전기, 케이블, 연결 포트까지 포함하고 있다는 내용을 담고 있다.

