배우 박소현이 13일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 그룹 이엔오아이 첫 번째 미니앨범 '레드 인 디 애플'(Red in the Apple) 발매 기념 쇼케이스에서 인사말을 하고 있다

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.