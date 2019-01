[아시아경제 김민영 기자]는 17일 유상감자 방식으로 영국법인 미래에셋 시큐리티즈(Mirae Asset Securities (UK) Ltd.) 주식 3억주를 3360억3000만원에 처분한다고 공시했다. 처분 예정 일자는 오는 4월이나 변경될 수 있다고 이 회사는 밝혔다.회사는 처분 이유로 “브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 등 유럽시장 불확실성 증대에 따라 영국법인 일부 감자 후 홍콩법인 미래에셋 시큐리티즈(Mirae Asset Securities (HK) Limited) 증자를 통해 글로벌 환경변화에 선제적으로 대응하고 자본의 효율적 운용을 도모하고자 한다”고 설명했다.처분 후 지분은 2억7836만여주로 지분율 100%가 유지된다.미래에셋대우는 5000억원 규모의 홍콩법인 유상증자에 참여해 신주 35억주를 취득한다.

