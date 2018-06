[아시아경제 문채석 기자]은 중국 Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.에 27억6510만원 규모 디스플레이 장비 공급계약을 맺었다고 4일 공시했다.매출액 대비 1%에 해당하는 액수다. 계약기간은 이날부터 오는 10월22일까지다.

