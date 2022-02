이재명 "우크라이나 침공문제로 주가 떨어져…이것이 전쟁이 경제에 미치는 영향"

"경제와 안전은 일란성 쌍둥이"

윤석열 겨냥 "'사드 설치' 언급해 국민들 불안케 해"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 24일 우크라이나 사태와 관련해 "지구 반대편 남의 나라 일이지만 러시아의 우크라이나 침공문제로 우리나라 주가가 떨어지고 있다"면서 "이것이 전쟁과 불안이 경제에 미치는 영향"이라고 말했다. 그러면서 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 추가배치' 발언을 겨냥해 "공연한 소리 해서 온 국민이 경제를 피해 입으면 안될 것"이라고 비판했다.

이날 오전 이 후보는 충북 충주에서 한 유세에서 우크라이나 사태를 거론하며 "경제는 안전과 일란성 쌍둥이"라며 이같이 말했다.

그는 "똑같은 주식인데 우리나라가 미국·유럽에 비해 60%밖에 (가치를) 인정받지 못하는 것은 지정학적 리스크 때문"이라며 "남북 관계가 안 좋아 전쟁이 날지도 모른다는 위험성에 '코리아 디스카운트'를 겪는다"고 강조했다.

이어 "전쟁 위기가 고조되는 경제가 죽고 국민 삶이 망가지는데, 필요하지도 않은 사드를 충청에, 강원에, 수도권에 설치하겠다고 하면 안보 불안을 조성해 표를 얻을지는 몰라도 온 국민이 피해를 입는다"고 윤 후보를 비판했다.

이 후보는 "평화가 곧 돈이고 밥이고 경제"라면서 "안보를 정략에 악용하지 않고, 안보 포퓰리즘으로 국민을 불안케하지 않고, 안보위협으로 경제를 망치지 않을 후보가 누구냐"며 지지자들에게 호응을 이끌어냈다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr