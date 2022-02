‘잼페이스’ 서비스 누적 투자유치 110억원 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]국내 최초의 뷰티 영상 큐레이션 플랫폼 ‘잼페이스’를 운영하는 작당모의는 지난달 하이투자파트너스와 대성창업투자로부터 45억원 규모의 브릿지 투자를 유치했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 2019년 6월 중순 잼페이스 서비스를 시작한 작당모의는 누적 투자유치 금액이 110억원을 돌파했다.

잼페이스는 국내 유일의 동영상 중심 뷰티 플랫폼으로, 서비스 개시로부터 2년 8개월 경과한 현재까지 누적 가입자 180만명을 넘어서면서 급성장하고 있다. 특히 전체 이용자 가운데 MZ세대 여성 비율이 약 94%에 달하는 등 MZ세대의 필수 뷰티 앱으로 확고하게 자리매김하고 있다.

잼페이스는 AI(인공지능) 기술을 활용한 ‘타임점프’와 ‘페이스매칭’, AR(증강현실) 기술 기반의 퍼스널컬러 진단 서비스인 ‘퍼컬매칭’, 사용자 간의 뷰티 커뮤니티인 ‘잼피드’ 등 새롭고 혁신적인 기능과 서비스를 잇따라 선보였다. 이를 통해 모바일 동영상에서 각종 정보를 얻는 동시에 변화와 도전을 마다하지 않는 MZ세대 여성의 진취적인 감성과 취향을 사로잡았다.

AI 기술을 통해 뷰티 영상 내에서 보고 싶은 구간으로 순간 이동을 할 수 있는 타임점프 서비스는 뷰티 영상을 즐겨보는 사용자들의 불편함을 획기적으로 개선한 결과로 평가된다. 특히 동일 제품을 사용한 유튜버들의 리뷰 영상을 컬러 옵션 별로 모아서 시청하는 유튜버 리뷰 서비스는 MZ세대로부터 큰 호응을 얻고 있다. 지난해 9월 중순 선보인 AR(증강현실) 가상 메이크업 기술을 활용한 퍼스널컬러 무료 진단 서비스 퍼스널컬러 매칭은 누적 사용자가 4개월만에 100만명을 돌파했다. 또한 뷰티 커뮤니티와 사용자 리뷰 서비스를 강화해 뷰티에 관한 모든 정보를 한번에 획득할 수 있는 토탈 뷰티 플랫폼으로 빠르게 성장하고 있다.

잼페이스는 이번 투자유치를 통해 대한민국 대표 토탈 뷰티 플랫폼으로 성장할 수 있도록 기능과 서비스를 고도화하는 동시에 유저 마케팅을 강화해 대중적 인지도 획득에 집중할 계획이다.

